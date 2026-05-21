Némethné Hegyi Bernadett, a Boglári Általános Iskola és AMI igazgatója szerint a mesterséges intelligencia egyszerre jelent hatalmas lehetőséget és komoly kihívást az oktatás számára. Úgy látja, a fiatalok többsége még elsősorban a könnyebb utat látja benne, és nem feltétlenül a tudás megszerzésének eszközét – írja a Sonline.

A mesterséges intelligencia már az iskolákban is jelen van, de a tanárok sem tétlenek

Láthatatlan csapdát rejtenek a dolgozatokba a tanárok, hogy kiszűrjék a mesterséges intelligencia használatát

A tanárok azonban igyekeznek lépést tartani a technológia fejlődésével. Egyre több helyen alkalmaznak olyan módszereket, amelyekkel kiszűrhető, ha valaki mesterséges intelligencia segítségével próbálja megoldani a feladatokat.

Az egyik legötletesebb trükk, hogy az elektronikus dolgozatokban a kérdések közé a háttér színével megegyező, a tanulók számára láthatatlan utasításokat helyeznek el. Ezek arra utasítják a mesterséges intelligenciát, hogy egy adott kérdésre szándékosan hibás vagy értelmetlen választ adjon.

Ha a diák gondolkodás nélkül bemásolja a teljes feladatsort az AI-programba, majd változtatás nélkül beadja a kapott megoldást, könnyen lebukhat. A pedagógusok szerint a módszer hatékonyan mutatja meg, ki dolgozott önállóan, és ki bízta a munkát a gépre.

