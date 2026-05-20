Rendkívüli bejelentést tett a Semmelweis Egyetem – ilyen még nem történt Magyarországon

A Semmelweis Egyetem szerdai tájékoztatása szerint jól van az a kisfiú, aki olyan lombikprogram eredményeként fogant, amely során preimplantációs genetikai vizsgálatot is végeztek az embriókon. Az eljárás célja az volt, hogy kiszűrjék a családban öröklődő SMA betegséget még a beültetés előtt.

A mesterséges megtermékenyítés új lehetőséget adhat az örökletes betegségek megelőzésére

Mesterséges megtermékenyítés után született egészséges baba

A közlemény szerint ez az első olyan eset Magyarországon, amikor teljes egészében állami keretek között született egészséges gyermek ilyen eljárás segítségével.

Az édesanya, Cserti-Csapóné Nogli Klaudia elmondta: első gyermeküknél hat hónapos korban diagnosztizálták az SMA betegséget, ekkor derült ki, hogy férjével együtt hordozzák azt a genetikai eltérést, amely a betegséget okozhatja.

25 százalék esélye volt annak, hogy a következő gyermekünk is beteg lesz, ezért döntöttünk a mesterséges megtermékenyítés mellett

– fogalmazott.

A megtermékenyített petesejteken úgynevezett preimplantációs genetikai vizsgálatot végeztek. Ennek során már az embrió ötödik napján DNS-vizsgálattal ellenőrizhető, hogy jelen van-e az adott örökletes betegség.

Dr. Kósa János biológus, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinikájának tudományos főmunkatársa azt mondta: a módszer célja, hogy felismerjék az SMA-hoz hasonló súlyos genetikai betegségeket, és esélyt adjanak az érintett pároknak egészséges gyermek vállalására.

Dr. Beke Artúr, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának klinikai genetikusa közölte: a lombikprogram során csak azokat az embriókat ültetik vissza, amelyek nem örökölték a súlyos génhibákat.

A tájékoztatás szerint az édesanya és az újszülött már elhagyhatta a klinikát, mindketten jól vannak.