Beteg gyerekeken és rászoruló családokon segít a Mészáros Csoport

Fontos eredményekről adott tájékoztatást legfrissebb sajtóközleményében a Mészáros Csoport. A vállalatcsoport jótékonysági kezdeményezése, a Pro Filii Alapítvány a második negyedév során több tucat támogatási kérelmet bírált el sikeresen, és csaknem 100 millió forinttal segítette a hozzá fordulókat. A támogatásokból beteg gyermekek gyógykezelése, rehabilitációja, valamint civil szervezetek és rászoruló magánszemélyek programjai is megvalósulhatnak.
Százmillió forinttal segít a Pro Filii Alapítvány a második negyedévben
A Mészáros Csoport karitatív tevékenységét koordináló szervezete folytatja pályázati keretek között zajló programját. A kuratórium döntése értelmében végül 31 pályázó részesült mintegy 100.000.000 forint dotációban.
A Pro Filii Alapítvány továbbra is a halmozottan hátrányos helyzetű családokat, beteg gyermekeket, magánszemélyeket segíti, továbbá támogatja az olyan civil és nonprofit szervezeteket, amelyek hozzájárulnak a Magyarországon és a határon túli magyar lakta településeken élők szociális és egészségügyi helyzetének, életmódjának, esélyegyenlőségének javításához. A tárgyidőszakban a civil és nonprofit szervezetek közül 9 pályázat közel 53 millió forintot, míg 22 magánszemély több mint 47 millió forint össztámogatást kapott.
Az alapítvány többek között több agyi bénulással élő gyermek intenzív terápiájához, West-szindrómás koraszülött gyermek komplex mozgásszervi és neuromotoros rehabilitációjához, CTNNB1-szindrómával élő kislány komplex fejlesztő mozgásterápiájához, valamint két súlyos agyvérzést szenvedett gyermek fejlesztéséhez járult hozzá. A dotációnak köszönhetően két mozgásában korlátozott édesanya is lábprotézishez juthat, egy ALS-betegségben szenvedő édesanya megkezdheti rehabilitációját, egy parasportoló pedig professzionális versenyfelszerelést szerezhet be.
Az esetek zömében olyan családok, szülők fordulnak hozzánk segítségért, akik nap mint nap emberfeletti küzdelmet folytatnak azért, hogy a beteg gyermekük, vagy a szeretett családtag meggyógyuljon, megkaphassák a szükséges kezeléseket, azaz több esélyt a felépülésre. Megható látni azt az erőt és kitartást, amellyel ezek a családok a legnehezebb helyzetekben is helytállnak. Így nem kérdés, hogy alapítványunk a jövőben is azon fog dolgozni, hogy minél több rászorulóhoz eljusson a segítség
– nyilatkozta dr. Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke.
Ahogy az előző pályázati ciklusokban, úgy ezúttal is civil és nonprofit szervezetek kaptak hozzájárulást: a Mozgássérültek Fejérmegyei Egyesülete komplex infrastrukturális fejlesztést és rehabilitációs eszközbeszerzést, a Tudománnyal a Gyermekek Egészségéért Alapítvány tartósan ágyhoz kötött gyermekek betegágyainak cseréjét valósíthatja meg. Az Új Nemzedék Gyermekeinkért Alapítvány játszótér megépítésére kapott lehetőséget, támogatásban részesült még az Az álmok valóra válnak Alapítvány, amely 8 halmozottan sérült gyermek állapotjavító, fejlesztő terápiáját kezdheti el, valamint a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület hidraulikus műszaki mentőeszközökkel bővítheti az eszközparkját – olvasható a Mészáros Csoport sajtóközleményében.
A tüdődaganatok és más súlyos légúti megbetegedések korai felismerését, illetve pontos diagnosztikáját segíti az a nagyszabású fejlesztés, amely a Pro Filii Alapítvány dotációjával valósult meg. A jótékonysági szervezet 24 millió forintos támogatásának köszönhetően egy országos viszonylatban is ritkaságnak számító, speciális endobronchiális ultrahanggal (EBUS) bővült az Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet orvosi eszközparkja.
Ötvennégy család kapott jelentős segítséget a Váli-völgyben otthonuk korszerűsítéséhez. Az összesen 124,5 millió forintos otthonfelújítási támogatás a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány pályázatán keresztül jutott el a térségben élő családokhoz, akik így könnyebben vághatnak bele ingatlanjuk felújításába és korszerűsítésébe.