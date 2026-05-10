Megdöbbentő, mi történhet, ha rendszeresen mezítláb járkál a lakásban

A szakértők szerint például – ha mezítláb vagyunk a lakásban – fennáll a veszélye annak, hogy különböző kórokozókra lépünk rá, különösen nedves környezetben, ahol gombák is megjelenhetnek. Ugyanakkor megfelelő higiéniával ezek a kockázatok csökkenthetők – írja a Huffpost.

Akár a gombákkal is meggyűlhet a bajunk, ha mezítláb mászkálunk a lakásban

Megvan a kockázata, ha mezítláb vagyunk a lakásban

A megfelelő higiénia segíthet mérsékelni ezeket a kockázatokat – mondta egy szakértő, aki hozzátette:

Gyakran mossuk meg a lábunkat, alaposan töröljük szárazra, és hidratáljuk.

Nem csak fertőzések fenyegetnek azonban. A mezítláb járás növeli az elcsúszás esélyét is nedves vagy síkos felületeken, és könnyen előfordulhat, hogy valaki éles vagy kemény tárgyra lép. Egy rossz mozdulat is komoly fájdalmat okozhat, elég csak egy beütött lábujjra vagy egy véletlenül széttaposott LEGO-darabra gondolni.

Bár a mezítláb járás erősítheti az izmokat, hosszú távon problémákat is okozhat. Kemény felületeken például könnyen kialakulhat talpfájdalom vagy úgynevezett plantar fasciitis, amikor a sarok és a lábujjak közötti szövet begyullad.

Idővel a párnázottság hiánya megterhelheti az ízületeket, különösen azoknál, akiknek már eleve vannak láb- vagy ízületi problémáik”

– magyarázta.

A szakértők szerint vannak helyzetek, amikor mindenképpen érdemes cipőt vagy legalább zoknit viselni. Hosszabb ideig tartó állás – például főzés közben – kifejezetten megterhelheti a lábat.

Ha hosszabb ideig állunk mezítláb, túl nagy terhelés kerülhet a láb egy bizonyos részére”

– mondta a szakértő.

Hozzátette: „Még a profi szakácsok is jobban járnak olyan cipővel, amely egyenletesen osztja el a testsúlyt.”

Főzésnél mezítláb nagyon megterhelhetjük a lábunkat, így érdemesebb zoknit vagy cipőt viselnünk

A főzésre más szabályok vonatkoznak

Van azonban egy köztes megoldás is: a zokni. A szakértők szerint „nincs semmi baj a zokni viselésével”, bár ez némileg csökkenti a mezítláb járás előnyeit.

Ilyenkor van egy réteg a talaj és a láb között

– fogalmazott.

Egy másik szakértő hozzátette: a zokni „minimális védelmet nyújt a kisebb sérülésekkel és allergénekkel szemben, miközben a láb viszonylag szabad marad.”