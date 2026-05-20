Kemény szavakkal osztotta ki a mai férfiakat Michelle Wild

Az egykori felnőttfilmes sztár, Michelle Wild – polgári nevén Vad Katalin – ritkán nyilatkozik a múltjáról, most azonban megszólalt az RTL hamarosan induló sorozata, a Birodalom kapcsán – írja a Blikk.

A széria a kilencvenes évek hazai felnőttfilmes világát és Kovács István pályafutását mutatja be. Michelle Wild karakterét a produkcióban Gombó Viola Lotti alakítja.

Az egykori sztár a sajtóvetítésen arról beszélt, hogy vegyes érzésekkel fogadta a sorozat ötletét. Elmondása szerint sokáig nehezen tudott pozitívan gondolni arra, hogy a múltja ismét a nyilvánosság elé kerül.

Michelle Wild a mai férfiakról is őszintén elmondta a véleményét, és szerinte jelentősen megváltozott a férfiak viselkedése az elmúlt évtizedekben.

A mi időnkben a férfiak jobban bírták a gyűrődést, belülről erősebbek voltak.

Nem vették támadásnak, ha működésbe hozta őket az erotika, nem omlott össze a világuk, nem kiáltottak abúzust, nem sértődtek meg vagy sérültek meg érzelmileg. Ma azt látom, hogy durva dolgokkal reagálnak, mintha nem lenne holnap, vagy nem számítana, hogy milyen arcukat mutatják ezzel” – fogalmazott.

A korábbi sztár ma már teljesen más életet él, mint pályája csúcsán: a reflektorfénytől távol, civil foglalkozására és gyermekeire koncentrál.

