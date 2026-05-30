Mihályfi Luca keményen visszaszólt az öltözködését kritizálóknak

Mihályfi Luca az utóbbi időben többször is a figyelem középpontjába került extravagáns megjelenése miatt. Az énekesnő azonban úgy érzi, sokan téves képet alakítanak ki róla, szúrta ki a Blikk.
Vadnak gondolnak, pedig valójában romantikus alkat vagyok
– mondta a Storynak.
Mihályfi Luca üzent a bírálóinak
Az énekesnő elárulta, hogy mindig is fontos szerepet játszott az életében a divat, és nem szeretne beállni a sorba.
Már akkor is az 1990-es és 2000-es évek stílusa tetszett, és akkor se szerettem, hogy a lányok folyton egyforma ruhában járnak
– idézte fel a gimnáziumi éveket.
A merészebb ruhaválasztásai miatt sok támadást kapott az elmúlt időszakban, de nem hagyja, hogy ez befolyásolja. Azoknak, akik szerint túl kihívóan öltözik, egyszerű üzenete van: nem kötelező őt nézni.
A meztelenruhához önbizalom kell
Luca szerint a magabiztossága részben annak is köszönhető, hogy a koronavírus-járvány idején elkezdett rendszeresen edzeni otthon.
A Covid alatt kaptam rá a napi otthoni edzésre, és nagyon gyorsan eredménye lett, ami magabiztossá tett. A meztelenruhát nem is tudtam volna másként viselni, ehhez tényleg kell az önbizalom
– fogalmazott.
Az énekesnő hozzátette, hogy szereti a csipkés, nőies darabokat is, amelyek szerinte jobban tükrözik a valódi személyiségét.
Anyukájától örökölte a divat iránti rajongását
Mihályfi Luca arról is beszélt, hogy a divat szeretetét édesanyjától örökölte.
Anyukám is nagy fashionista
– mondta nevetve, majd hozzátette, hogy már egészen kicsi korában különleges kiegészítőket viselt.
A ruhatára rendkívül rendezett, hiszen gyakran csak indulás előtt állítja össze az aznapi szettjét.
Általában indulás előtt fél órával rakom össze az aznapi öltözékemet. Ezért nem árt, hogy mindig rend van a gardróbomban
– árulta el. Kiemelte, különösen kedveli a túlméretezett ruhadarabokat, amelyekből sokszor a legnagyobb méretet rendeli meg.
Hollywood inspirálja
A fiatal énekesnő szívesen merít ötleteket a világsztárok megjelenéséből.
A hollywoodi sztárok szettjeit szeretem én is kipróbálni, vadászom azokat a ruhákat, amik valakin megtetszenek
– mesélte.
Mint kiderült, már számos különböző stílust kipróbált: viselt sellőfazont, bőrszettet, túlméretezett öltönyt és elegáns selyemruhát is.
Bár a közönség gyakran a legmerészebb szettjei miatt beszél róla, Mihályfi Luca szerint a valóság ennél sokkal árnyaltabb. Az énekesnő továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy azt viselje, amiben jól érzi magát, függetlenül attól, hogy mások mit gondolnak róla.
