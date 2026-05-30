Mihályfi Luca keményen visszaszólt az öltözködését kritizálóknak

Mihályfi Luca az utóbbi időben többször is a figyelem középpontjába került extravagáns megjelenése miatt. Az énekesnő azonban úgy érzi, sokan téves képet alakítanak ki róla, szúrta ki a Blikk.

Mihályfi Luca bevallotta, van önbizalma, ezért is mer merészebben öltözködni, akinek pedig nem tetszik, annak nem kötelező őt néznie

Vadnak gondolnak, pedig valójában romantikus alkat vagyok

– mondta a Storynak.

Mihályfi Luca üzent a bírálóinak

Az énekesnő elárulta, hogy mindig is fontos szerepet játszott az életében a divat, és nem szeretne beállni a sorba.

Már akkor is az 1990-es és 2000-es évek stílusa tetszett, és akkor se szerettem, hogy a lányok folyton egyforma ruhában járnak

– idézte fel a gimnáziumi éveket.

A merészebb ruhaválasztásai miatt sok támadást kapott az elmúlt időszakban, de nem hagyja, hogy ez befolyásolja. Azoknak, akik szerint túl kihívóan öltözik, egyszerű üzenete van: nem kötelező őt nézni.

A meztelenruhához önbizalom kell

Luca szerint a magabiztossága részben annak is köszönhető, hogy a koronavírus-járvány idején elkezdett rendszeresen edzeni otthon.

A Covid alatt kaptam rá a napi otthoni edzésre, és nagyon gyorsan eredménye lett, ami magabiztossá tett. A meztelenruhát nem is tudtam volna másként viselni, ehhez tényleg kell az önbizalom

– fogalmazott.

Az énekesnő hozzátette, hogy szereti a csipkés, nőies darabokat is, amelyek szerinte jobban tükrözik a valódi személyiségét.

Anyukájától örökölte a divat iránti rajongását

Mihályfi Luca arról is beszélt, hogy a divat szeretetét édesanyjától örökölte.

Anyukám is nagy fashionista

– mondta nevetve, majd hozzátette, hogy már egészen kicsi korában különleges kiegészítőket viselt.

A ruhatára rendkívül rendezett, hiszen gyakran csak indulás előtt állítja össze az aznapi szettjét.

Általában indulás előtt fél órával rakom össze az aznapi öltözékemet. Ezért nem árt, hogy mindig rend van a gardróbomban

– árulta el. Kiemelte, különösen kedveli a túlméretezett ruhadarabokat, amelyekből sokszor a legnagyobb méretet rendeli meg.

Hollywood inspirálja

A fiatal énekesnő szívesen merít ötleteket a világsztárok megjelenéséből.

A hollywoodi sztárok szettjeit szeretem én is kipróbálni, vadászom azokat a ruhákat, amik valakin megtetszenek

– mesélte.