Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett: lebombázták Európa legnagyobb atomerőművét – nagy a baj 

Fontos!

Irán megtámadta az Egyesült Államokat - elszabadult a pokol

Mihályfi Luca

Mihályfi Luca keményen visszaszólt az öltözködését kritizálóknak

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Rendszeresen kap kritikákat az öltözködése miatt az énekesnő, aki azonban nem foglalkozik a rosszindulatú megjegyzésekkel. Mihályfi Luca szerint sokan félreismerik őt, mert a merész szettjei alapján ítélkeznek felette.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mihályfi Lucavisszaszóltkritikaöltözködés

Mihályfi Luca az utóbbi időben többször is a figyelem középpontjába került extravagáns megjelenése miatt. Az énekesnő azonban úgy érzi, sokan téves képet alakítanak ki róla, szúrta ki a Blikk.

Mihályfi Luca
Mihályfi Luca bevallotta, van önbizalma, ezért is mer merészebben öltözködni, akinek pedig nem tetszik, annak nem kötelező őt néznie
Fotó: Instagram / Mihályfi Luca 

Vadnak gondolnak, pedig valójában romantikus alkat vagyok

 – mondta a Storynak.

Mihályfi Luca üzent a bírálóinak

Az énekesnő elárulta, hogy mindig is fontos szerepet játszott az életében a divat, és nem szeretne beállni a sorba.

Már akkor is az 1990-es és 2000-es évek stílusa tetszett, és akkor se szerettem, hogy a lányok folyton egyforma ruhában járnak

 – idézte fel a gimnáziumi éveket.

A merészebb ruhaválasztásai miatt sok támadást kapott az elmúlt időszakban, de nem hagyja, hogy ez befolyásolja. Azoknak, akik szerint túl kihívóan öltözik, egyszerű üzenete van: nem kötelező őt nézni.

A meztelenruhához önbizalom kell

Luca szerint a magabiztossága részben annak is köszönhető, hogy a koronavírus-járvány idején elkezdett rendszeresen edzeni otthon.

A Covid alatt kaptam rá a napi otthoni edzésre, és nagyon gyorsan eredménye lett, ami magabiztossá tett. A meztelenruhát nem is tudtam volna másként viselni, ehhez tényleg kell az önbizalom

 – fogalmazott.

Az énekesnő hozzátette, hogy szereti a csipkés, nőies darabokat is, amelyek szerinte jobban tükrözik a valódi személyiségét.

Anyukájától örökölte a divat iránti rajongását

Mihályfi Luca arról is beszélt, hogy a divat szeretetét édesanyjától örökölte.

Anyukám is nagy fashionista 

– mondta nevetve, majd hozzátette, hogy már egészen kicsi korában különleges kiegészítőket viselt.

A ruhatára rendkívül rendezett, hiszen gyakran csak indulás előtt állítja össze az aznapi szettjét.

Általában indulás előtt fél órával rakom össze az aznapi öltözékemet. Ezért nem árt, hogy mindig rend van a gardróbomban

– árulta el. Kiemelte, különösen kedveli a túlméretezett ruhadarabokat, amelyekből sokszor a legnagyobb méretet rendeli meg.

Hollywood inspirálja

A fiatal énekesnő szívesen merít ötleteket a világsztárok megjelenéséből.

A hollywoodi sztárok szettjeit szeretem én is kipróbálni, vadászom azokat a ruhákat, amik valakin megtetszenek

 – mesélte.

Mint kiderült, már számos különböző stílust kipróbált: viselt sellőfazont, bőrszettet, túlméretezett öltönyt és elegáns selyemruhát is.

Bár a közönség gyakran a legmerészebb szettjei miatt beszél róla, Mihályfi Luca szerint a valóság ennél sokkal árnyaltabb. Az énekesnő továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy azt viselje, amiben jól érzi magát, függetlenül attól, hogy mások mit gondolnak róla.

Erről is írtunk korábban az Origón:

Lenge öltözékben lépett színpadra Mihályfi Luca, botrányba került a családi rendezvény miatt

Egy budapesti majálison tartott koncerten lépett fel az énekesnő. Mihályfi Luca öltözéke mellett azonban a közönség nem tudott szó nélkül elmenni.

Úgy feszül Mihályfi Luca popóján az edzőnadrág, mint ötvenes karon a sportzakó

Az énekesnő tökéletes alakját sokan irigylik. Mihályfi Luca tesz is kinézetéért, edzőteremben kapták lencsevégre tökéletes testét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!