Megnyílt a foglalás a Mindmegette Étterem Napokra – nem árt igyekezni, mert a legjobb helyek pillanatok alatt betelhetnek

Május 29. és június 14. között különleges, háromfogásos menükkel készülnek a részt vevő helyek, fix árakon és országos kínálattal. A Mindmegette Étterem Napokra elindult a foglalás, így mostantól bárki lefoglalhatja asztalát az ország legizgalmasabb éttermeibe.
Sokan hosszú ideig nézegetnek egy-egy népszerű éttermet, mégsem jutnak el odáig, hogy tényleg foglaljanak. A Mindmegette Étterem Napok éppen ebben segíthet: az előre összeállított menüknek és az átlátható áraknak köszönhetően sokkal egyszerűbb kipróbálni új helyeket – írja a mindmegette.hu.

A Mindmegette Étterem Napok internetes oldalán négyféle árkategóriában foglalhatunk háromfogásos menüt az akcióban részt vevő éttermekbe – Fotó: Unsplash

A foglalási oldal ide kattintva már elérhető, ahol böngészni lehet a részt vevő éttermek között, és online asztalt is lehet foglalni.

Nemcsak vacsora, komplett gasztroélmény

A restaurant week típusú események világszerte népszerűek, hiszen egy jól összeállított menüsor sokkal többet mutat meg egy étteremből, mint egy hagyományos rendelés.

A háromfogásos menükön keresztül a vendégek megismerhetik az adott hely stílusát, ízvilágát és filozófiáját, miközben az árak előre kiszámíthatók maradnak.

Ez különösen vonzó lehet azoknak, akik régóta szemeznek egy ismert étteremmel, de eddig túl drágának vagy bizonytalannak érezték a választást.

Négy árkategóriából lehet választani a Mindmegette Étterem Napok oldalán

Az esemény egyik legnagyobb előnye, hogy többféle árszinten is elérhetők a menük. A részt vevő éttermek az alábbi kategóriákban kínálnak háromfogásos vacsorákat:

  • 6900 forint
  • 8900 forint
  • 10 900 forint
  • 13 900 forint

A kínálatban várhatóan klasszikus magyar fogások, modern bisztrókonyha, nemzetközi ízek és prémium éttermek is helyet kapnak.

A legnépszerűbb éttermek gyorsan megtelhetnek

A korábbi évek tapasztalatai alapján a legkeresettebb helyek asztalai nagyon gyorsan elfogynak, különösen az esti időpontok és a hétvégék esetében.

A szervezők szerint ezért érdemes minél hamarabb lefoglalni a kiszemelt időpontot, különösen azoknál az éttermeknél, amelyekbe egyébként nehéz bejutni.

Egy este, amire sokáig emlékezhetünk

Az ilyen gasztronómiai események sokszor nemcsak az ételekről szólnak, hanem az élményről is: egy jól sikerült vacsoráról, különleges hangulatról vagy egy olyan fogásról, amelyre napokkal később is emlékszünk.

A Mindmegette Étterem Napok célja éppen ez: új helyek felfedezése, kilépés a megszokottból, és végre kipróbálni azt az éttermet, amit már régóta kinéztünk magunknak.

