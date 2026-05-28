Mindmegette Étterem Napok: steak, thai kaja és fine dining fillérekért?

A jó éttermek általában nem az olcsó vacsoráikról híresek, most viszont meglepően kedvező áron lehet végigkóstolni Pest vármegye legizgalmasabb helyeit. A Mindmegette Étterem Napok során több étterem is különleges háromfogásos menüket állított össze, így egyetlen este alatt akár olyan fogásokat is kipróbálhatunk, amelyeket normál esetben jóval drágábban rendelhetnénk meg.
Mindmegette Étterem Napok: most fix áron lehet végigenni Pest vármegye legjobb éttermeit
Gödön a steak és a magyar kedvencek viszik a prímet
A gödi Belga Étterem & Bár azoknak lehet telitalálat, akik egyszerre keresnek modern hangulatot és tartalmas fogásokat. A 10 900 forintos menü egyik legnagyobb előnye, hogy szabadon variálhatók az ételek. A könnyedebb cézársaláta vagy az erdei gombás rigatoni mellett komolyabb húsételek is helyet kaptak az ajánlatban.
A rib-eye steak és a smokerben készült BBQ oldalas már önmagában sokakat odacsábíthat, de a házi túrógombóc is az étterem egyik legnépszerűbb desszertje.
Dunakeszin a klasszikus magyar konyha dominál
A dunakeszi Csurgó Étterem inkább a hagyományos magyar ízek kedvelőinek szól. A vízpart közelsége és a családias hangulat miatt sokan már önmagában ezért is szeretik a helyet.
A háromfogásos menüben olyan klasszikusok szerepelnek, mint a marhagulyás, a halászlé vagy a harcsapaprikás juhtúrós sztrapacskával. A ropogós kacsacomb párolt káposztával szintén erős választás lehet, a somlói galuska pedig tökéletes lezárása egy kiadós vacsorának.
Vecsésen modern bisztrókonyhával csábítanak
A vecsési Epres72 Bistro elegáns, mégis laza hangulatot kínál. A hely különlegessége, hogy a modern bisztrókonyhát ötvözi a klasszikus magyar vendéglátással.
A 8900 forintos ajánlatban olyan fogások szerepelnek, mint a marokkói vöröslencsekrémleves bundázott garnélával vagy a sertéspofa paprikás erdei gombamártással és dödöllével. Desszertként a házi túrógombóc és a kókuszos panna cotta is sok vendég kedvence lehet.
Diósdon amerikai–mexikói ízek várják a vendégeket
A Johnny’s Bisztro teljesen más világot képvisel, mint a hagyományos magyar éttermek. Itt minden az amerikai barbecue-ról, a szaftos húsokról és a mexikói hangulatról szól.
A jalapeno poppers, a buffalo wings vagy a Jack Daniel’s BBQ-s oldalas már önmagában is komoly étvágyat csinálhat. Az enchilada mellett természetesen brownie, cheesecake és milkshake is szerepel a desszertkínálatban.
Zebegényben fine dining hangulat várja a vendégeket
A Natura Hill Zebegény a Dunakanyar egyik legkülönlegesebb gasztrohelye lehet azok számára, akik nemcsak enni, hanem élményt gyűjteni is szeretnének.
A szezonális alapanyagokra épülő menüben gomolyás saláta, marhapofa zöldborsóval és cirokkal, valamint epres-joghurtos desszert is helyet kapott. Az ajánlott borpárosítások még különlegesebbé tehetik az estét.
Budakeszin Thaiföld ízei kerülnek az asztalra
A Tom Yum Budakeszi azoknak kedvez, akik az egzotikus ázsiai fogásokat keresik. Az étterem autentikus thai ételekkel készül a Mindmegette Étterem Napok idejére is.
A tom yum leves, a panang curry vagy a phad see ew igazi különlegességnek számítanak, a mangós ragadós rizs és a házi tápiókapuding pedig garantáltan emlékezetes desszert lehet.
Megnyílt a foglalás a Mindmegette Étterem Napokra – nem árt igyekezni, mert a legjobb helyek pillanatok alatt betelhetnek
Május 29. és június 14. között különleges, háromfogásos menükkel készülnek a részt vevő helyek, fix árakon és országos kínálattal. A Mindmegette Étterem Napokra elindult a foglalás, így mostantól bárki lefoglalhatja asztalát az ország legizgalmasabb éttermeibe.
