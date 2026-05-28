Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor üzenetet küldött – ezt látnia kell

Olvasta?

Allahu Akbart ordítva rántott kést egy férfi – véres támadás történt a pályaudvaron

mindmegette étterem napok

Mindmegette Étterem Napok: steak, thai kaja és fine dining fillérekért?

56 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ha szeretne különleges éttermeket kipróbálni úgy, hogy közben ne kapjon sokkot a számla végén, most érdemes figyelni az akciókat. A Mindmegette Étterem Napok alatt Pest vármegye több népszerű étterme is fix áras, háromfogásos menüvel várja a vendégeket — a barbecue-tól a thai konyháig egészen a fine dining élményig.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mindmegette étterem napokpest vármegyeétterem

A jó éttermek általában nem az olcsó vacsoráikról híresek, most viszont meglepően kedvező áron lehet végigkóstolni Pest vármegye legizgalmasabb helyeit. A Mindmegette Étterem Napok során több étterem is különleges háromfogásos menüket állított össze, így egyetlen este alatt akár olyan fogásokat is kipróbálhatunk, amelyeket normál esetben jóval drágábban rendelhetnénk meg.

A Mindmegette Étterem Napok alatt több pest vármegyei étteremben is fix áras háromfogásos menükkel várják a vendégeket.
A Mindmegette Étterem Napok alatt több pest vármegyei étteremben is fix áras háromfogásos menükkel várják a vendégeket Fotó:Illusztráció/Unsplash

Mindmegette Étterem Napok: most fix áron lehet végigenni Pest vármegye legjobb éttermeit

Gödön a steak és a magyar kedvencek viszik a prímet

A gödi Belga Étterem & Bár azoknak lehet telitalálat, akik egyszerre keresnek modern hangulatot és tartalmas fogásokat. A 10 900 forintos menü egyik legnagyobb előnye, hogy szabadon variálhatók az ételek. A könnyedebb cézársaláta vagy az erdei gombás rigatoni mellett komolyabb húsételek is helyet kaptak az ajánlatban.

A rib-eye steak és a smokerben készült BBQ oldalas már önmagában sokakat odacsábíthat, de a házi túrógombóc is az étterem egyik legnépszerűbb desszertje.

Dunakeszin a klasszikus magyar konyha dominál

A dunakeszi Csurgó Étterem inkább a hagyományos magyar ízek kedvelőinek szól. A vízpart közelsége és a családias hangulat miatt sokan már önmagában ezért is szeretik a helyet.

A háromfogásos menüben olyan klasszikusok szerepelnek, mint a marhagulyás, a halászlé vagy a harcsapaprikás juhtúrós sztrapacskával. A ropogós kacsacomb párolt káposztával szintén erős választás lehet, a somlói galuska pedig tökéletes lezárása egy kiadós vacsorának.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Vecsésen modern bisztrókonyhával csábítanak

A vecsési Epres72 Bistro elegáns, mégis laza hangulatot kínál. A hely különlegessége, hogy a modern bisztrókonyhát ötvözi a klasszikus magyar vendéglátással.

A 8900 forintos ajánlatban olyan fogások szerepelnek, mint a marokkói vöröslencsekrémleves bundázott garnélával vagy a sertéspofa paprikás erdei gombamártással és dödöllével. Desszertként a házi túrógombóc és a kókuszos panna cotta is sok vendég kedvence lehet.

Diósdon amerikai–mexikói ízek várják a vendégeket

A Johnny’s Bisztro teljesen más világot képvisel, mint a hagyományos magyar éttermek. Itt minden az amerikai barbecue-ról, a szaftos húsokról és a mexikói hangulatról szól.

A jalapeno poppers, a buffalo wings vagy a Jack Daniel’s BBQ-s oldalas már önmagában is komoly étvágyat csinálhat. Az enchilada mellett természetesen brownie, cheesecake és milkshake is szerepel a desszertkínálatban.

Zebegényben fine dining hangulat várja a vendégeket

A Natura Hill Zebegény a Dunakanyar egyik legkülönlegesebb gasztrohelye lehet azok számára, akik nemcsak enni, hanem élményt gyűjteni is szeretnének.

A szezonális alapanyagokra épülő menüben gomolyás saláta, marhapofa zöldborsóval és cirokkal, valamint epres-joghurtos desszert is helyet kapott. Az ajánlott borpárosítások még különlegesebbé tehetik az estét.

Budakeszin Thaiföld ízei kerülnek az asztalra

A Tom Yum Budakeszi azoknak kedvez, akik az egzotikus ázsiai fogásokat keresik. Az étterem autentikus thai ételekkel készül a Mindmegette Étterem Napok idejére is.

A tom yum leves, a panang curry vagy a phad see ew igazi különlegességnek számítanak, a mangós ragadós rizs és a házi tápiókapuding pedig garantáltan emlékezetes desszert lehet.

 

Megnyílt a foglalás a Mindmegette Étterem Napokra – nem árt igyekezni, mert a legjobb helyek pillanatok alatt betelhetnek

Május 29. és június 14. között különleges, háromfogásos menükkel készülnek a részt vevő helyek, fix árakon és országos kínálattal. A Mindmegette Étterem Napokra elindult a foglalás, így mostantól bárki lefoglalhatja asztalát az ország legizgalmasabb éttermeibe.

Ezt a hat bisztrót vétek kihagyni Budapesten – mutatjuk a legjobb helyeket

Budapesten ismét több népszerű étterem készül különleges háromfogásos menükkel a gasztronómia szerelmeseinek. A bisztrók kínálatban elegáns belvárosi helyek, családias hangulatú éttermek és dunai panorámás különlegességek is szerepelnek, így mindenki találhat kedvére való helyet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!