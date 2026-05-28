Mindmegette Étterem Napok: steak, thai kaja és fine dining fillérekért?

A jó éttermek általában nem az olcsó vacsoráikról híresek, most viszont meglepően kedvező áron lehet végigkóstolni Pest vármegye legizgalmasabb helyeit. A Mindmegette Étterem Napok során több étterem is különleges háromfogásos menüket állított össze, így egyetlen este alatt akár olyan fogásokat is kipróbálhatunk, amelyeket normál esetben jóval drágábban rendelhetnénk meg.

A Mindmegette Étterem Napok alatt több pest vármegyei étteremben is fix áras háromfogásos menükkel várják a vendégeket Fotó:Illusztráció/Unsplash

Mindmegette Étterem Napok: most fix áron lehet végigenni Pest vármegye legjobb éttermeit

Gödön a steak és a magyar kedvencek viszik a prímet

A gödi Belga Étterem & Bár azoknak lehet telitalálat, akik egyszerre keresnek modern hangulatot és tartalmas fogásokat. A 10 900 forintos menü egyik legnagyobb előnye, hogy szabadon variálhatók az ételek. A könnyedebb cézársaláta vagy az erdei gombás rigatoni mellett komolyabb húsételek is helyet kaptak az ajánlatban.

A rib-eye steak és a smokerben készült BBQ oldalas már önmagában sokakat odacsábíthat, de a házi túrógombóc is az étterem egyik legnépszerűbb desszertje.

Dunakeszin a klasszikus magyar konyha dominál

A dunakeszi Csurgó Étterem inkább a hagyományos magyar ízek kedvelőinek szól. A vízpart közelsége és a családias hangulat miatt sokan már önmagában ezért is szeretik a helyet.

A háromfogásos menüben olyan klasszikusok szerepelnek, mint a marhagulyás, a halászlé vagy a harcsapaprikás juhtúrós sztrapacskával. A ropogós kacsacomb párolt káposztával szintén erős választás lehet, a somlói galuska pedig tökéletes lezárása egy kiadós vacsorának.

Vecsésen modern bisztrókonyhával csábítanak

A vecsési Epres72 Bistro elegáns, mégis laza hangulatot kínál. A hely különlegessége, hogy a modern bisztrókonyhát ötvözi a klasszikus magyar vendéglátással.

A 8900 forintos ajánlatban olyan fogások szerepelnek, mint a marokkói vöröslencsekrémleves bundázott garnélával vagy a sertéspofa paprikás erdei gombamártással és dödöllével. Desszertként a házi túrógombóc és a kókuszos panna cotta is sok vendég kedvence lehet.