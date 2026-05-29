Mindmegette Étterem Napok: négy különleges hely az ízek szerelmeseinek

A Mindmegette Étterem Napok alatt május 29. és június 14. között több ázsiai étterem is kedvezményes háromfogásos menükkel várja a vendégeket. A gasztroajánló négy helyet mutat be azoknak, akik szeretik a csípős, kókusztejes, korianderes, lime-os és egzotikus thai ízeket. A kínálatban pad thai, Tom Yum leves, kókusztejes curry, sushi-válogatás és különleges desszertek is szerepelnek.
Mindmegette Étterem Napok: különleges thai ételek
Ha rajong a csípős, kókusztejes, korianderes és lime-os fogásokért, most érdemes asztalt foglalnia. A Mindmegette Étterem Napok alatt május 29. és június 14. között több ázsiai étterem is kedvezményes háromfogásos menükkel várja a vendégeket. A kínálatban thai klasszikusok, sushi-válogatások, illatos levesek, kókusztejes curryk és egzotikus desszertek is szerepelnek – olvasható a Mindmegette.hu oldalán.
A thai konyha egyszerre friss, fűszeres, csípős és illatos. A jó thai fogásokban egyszerre jelenik meg az édes, sós, savanykás és pikáns ízvilág, ezért a Mindmegette Étterem Napok jó alkalom lehet arra, hogy az ázsiai ízek kedvelői több helyet is kipróbáljanak.
Sushi Heaven - Wok & Sushi
A Sushi Heaven - Wok & Sushi Budapest VI. kerületében, a Hajós utca 16-18. szám alatt található. Ez a hely azoknak lehet jó választás, akik a japán és a thai ízeket is szívesen megkóstolnák egy vacsora alatt. Randira, baráti találkozóra és családi programra is alkalmas lehet.
Menü ára: 8 900 forint.
A menüben szerepelhet tenger gyümölcseivel készült pad thai, Heaven Sushi mix tál, csirkés Suki Yaki leves, desszertként pedig mochi-válogatás vagy sült banán.
Tom Yum Andrássy
A Tom Yum Andrássy a 1061 Budapest, Andrássy út 2. alatt várja a vendégeket. Központi elhelyezkedése miatt munka utáni vacsorához és baráti találkozóhoz is kényelmes választás.
Menü ára: 10 900 forint.
Az étterem az autentikus thai ízekre épít. Az előételek között nyári tekercs, tavaszi tekercs és gyoza is szerepelhet, főételként pedig a Panang rák lehet az egyik legizgalmasabb választás.
Tom Yum Budakeszi
A Tom Yum Budakeszi a 2092 Budakeszi, Fő tér 5. alatt található. Ez a hely azoknak lehet szimpatikus, akik nyugodtabb, családiasabb környezetben ennének thai fogásokat.
Menü ára: 10 900 forint.
A Tom Yum rákleves a citrusos, csípős, fűszeres ízek kedvelőinek ajánlható. Desszertként a mangós ragacsos rizs lehet különösen jó választás.
Tom Yum Soroksári
A Tom Yum Soroksári a 1095 Budapest, Soroksári út 8-10. alatt működik. A IX. kerület környékén élőknek kényelmes megoldás lehet, ha nem mennének be a belváros közepéig egy jó thai vacsoráért.
Menü ára: 10 900 forint.
A kínálat itt is az autentikus thai ízekre épül, így levesek, curryk és fűszeres ázsiai fogások közül lehet választani.
