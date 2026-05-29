Mindmegette Étterem Napok: négy különleges hely az ízek szerelmeseinek

Mindmegette Étterem Napok: 4 különleges ázsiai étterem várja a fáradt utazókat és a gasztronómia szerelmeseit (illusztráció)

Mindmegette Étterem Napok: különleges thai ételek

Ha rajong a csípős, kókusztejes, korianderes és lime-os fogásokért, most érdemes asztalt foglalnia. A Mindmegette Étterem Napok alatt május 29. és június 14. között több ázsiai étterem is kedvezményes háromfogásos menükkel várja a vendégeket. A kínálatban thai klasszikusok, sushi-válogatások, illatos levesek, kókusztejes curryk és egzotikus desszertek is szerepelnek – olvasható a Mindmegette.hu oldalán.

A thai konyha egyszerre friss, fűszeres, csípős és illatos. A jó thai fogásokban egyszerre jelenik meg az édes, sós, savanykás és pikáns ízvilág, ezért a Mindmegette Étterem Napok jó alkalom lehet arra, hogy az ázsiai ízek kedvelői több helyet is kipróbáljanak.

Sushi Heaven - Wok & Sushi

A Sushi Heaven - Wok & Sushi Budapest VI. kerületében, a Hajós utca 16-18. szám alatt található. Ez a hely azoknak lehet jó választás, akik a japán és a thai ízeket is szívesen megkóstolnák egy vacsora alatt. Randira, baráti találkozóra és családi programra is alkalmas lehet.

Menü ára: 8 900 forint.

A menüben szerepelhet tenger gyümölcseivel készült pad thai, Heaven Sushi mix tál, csirkés Suki Yaki leves, desszertként pedig mochi-válogatás vagy sült banán.

Tom Yum Andrássy

A Tom Yum Andrássy a 1061 Budapest, Andrássy út 2. alatt várja a vendégeket. Központi elhelyezkedése miatt munka utáni vacsorához és baráti találkozóhoz is kényelmes választás.

Menü ára: 10 900 forint.

Az étterem az autentikus thai ízekre épít. Az előételek között nyári tekercs, tavaszi tekercs és gyoza is szerepelhet, főételként pedig a Panang rák lehet az egyik legizgalmasabb választás.

Tom Yum Budakeszi

A Tom Yum Budakeszi a 2092 Budakeszi, Fő tér 5. alatt található. Ez a hely azoknak lehet szimpatikus, akik nyugodtabb, családiasabb környezetben ennének thai fogásokat.