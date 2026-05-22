Halálos robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében

Halálos robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében

Bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Ebben azt írja, hogy a MOL tiszaújvárosi üzemében halálos robbanás történt.
Cikkünk frissül! A kormányfő azt is írja, hogy egy ember életét vesztette a robbanásban, több súlyos sérült van a MOL tiszaújvárosi üzemében. 

A MOL komplexuma Tiszaújvárosban, itt történt a robbanás - Fotó: MOL Group

Kapitány István energetikáért felelős miniszter úton van a helyszínre Hernádi Zsolttal. 

Itt a MOL közleménye

A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során robbanás történt. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, a beavatkozás jelenleg is folyamatban van. Az esetnek több súlyos sérültje és egy halálos áldozata van. A baleset körülményeit a szakértők vizsgálják.

Mobillabor érkezik a helyszínre

A Katasztrófavédelem azt írja, hogy felrobbant egy vezeték egy tiszaújvárosi üzem területén. Az esethez a helyi létesítményi tűzoltók nagy erőkkel vonultak, a helyszínre riasztották a tiszaújvárosi és miskolci hivatásos tűzoltókat, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot és a mobil labort is.

 Az egységek több oldalról, vízágyúkkal és habsugarakkal oltják a tüzet, hűtik a rendszert.

Nincs veszélyben a lakosság

A Tiszaújvárosi Krónika azt írja, hogy az előzetes információk szerint pirogáz benzin vezeték robbanás történt a MOL Petrolkémia Zrt. területén. A katasztrófavédelmi kirendeltség tájékoztatása szerint a lakosságot nem veszélyezteti az eset. 

A MOL robbanásról egy Reddit fotó is készült

Robbanás történt a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi üzemében
by u/adamchefski in hungary

Az Origo korábban arról számolt be 2022-ben, hogy a Mol Petrolkémiai Zrt. hatvanöt milliárd forint értékű zöldmezős fejlesztéssel propilénüzemet létesít Tiszaújvárosban, ami a hazai tulajdonú vállalatok által abban az évben az eddig bejelentett legnagyobb beruházás volt.

 

