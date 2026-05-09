Móri mészárlás: a bankrablás, amely nyolc ártatlan életet követelt

2002. május 9-én Móron olyan bűncselekmény történt, amely máig a magyar kriminalisztika egyik legsötétebb fejezete. A móri mészárlás nyolc ember életét követelte, és nemcsak kegyetlensége, hanem a hosszú, fordulatokkal teli nyomozás miatt is mély nyomot hagyott az ország emlékezetében.
Egy átlagos délelőttből lett tragédia
A támadás a móri Dózsa György utcai Erste Bank fiókjában történt. Két fegyveres férfi lépett be az épületbe, majd rövid idő alatt végeztek a biztonsági őrrel, a bank dolgozóival és az ott tartózkodó ügyfelekkel.
A rablók végül mindössze 7,3 millió forintot vittek el, miközben nyolc ember életét oltották ki.
A bűncselekmény kegyetlensége az egész országot sokkolta.
A nyomozás, amely éveken át fordulatokat hozott
A móri ügy nemcsak a gyilkosság miatt vált hírhedtté, hanem a nyomozás és az igazságszolgáltatás hibái miatt is. Először több embert gyanúsítottak meg, majd Kaiser Edét és Hajdú Lászlót ítélték el, ám később kiderült: nem ők követték el a móri gyilkosságokat.
A fordulat 2006-ban jött, amikor Tarján közelében fegyvereket és ruhákat találtak. A nyomok végül Nagy Lászlóhoz és Weiszdorn Róberthez vezettek.
Nagy László még az ítélet előtt öngyilkos lett, Weiszdornt pedig jogerősen életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték.
Móri mészárlás – az áldozatok emlékezete
A tragédiában nyolcan haltak meg: négy banki dolgozók, egy biztonsági őr és három ügyfél. A halálos áldozatok között volt a móri polgármester felesége is.
Olyan emberek, akik egy hétköznapi napon dolgozni vagy ügyet intézni mentek, és soha nem térhettek haza.
A móri mészárlás évfordulója ezért nemcsak egy bűnügy felidézése, hanem emlékezés az áldozatokra és családjaikra is.
Egy ügy tanulságai
A móri bankrablás örökre figyelmeztetés maradt: a bűnüldözésben minden tévedésnek súlyos következménye lehet. Az ügy megrendítette a közbizalmat, és hosszú évekre kérdéseket hagyott maga után a nyomozás, a bizonyítékok és az igazságszolgáltatás működéséről.
Több mint két évtizeddel később a móri tragédia még mindig a magyar bűnügyi történet egyik legfájdalmasabb emléke.
Cikkünk a Wikipedia, Móri bankrablás című szócikke alapján készült.
