Móri mészárlás: a bankrablás, amely nyolc ártatlan életet követelt

2002. május 9-én Móron olyan bűncselekmény történt, amely máig a magyar kriminalisztika egyik legsötétebb fejezete. A móri mészárlás nyolc ember életét követelte, és nemcsak kegyetlensége, hanem a hosszú, fordulatokkal teli nyomozás miatt is mély nyomot hagyott az ország emlékezetében.

Móri mészárlás – egy bankrablás, amely nyolc ember életét követelte

Egy átlagos délelőttből lett tragédia

A támadás a móri Dózsa György utcai Erste Bank fiókjában történt. Két fegyveres férfi lépett be az épületbe, majd rövid idő alatt végeztek a biztonsági őrrel, a bank dolgozóival és az ott tartózkodó ügyfelekkel.

A rablók végül mindössze 7,3 millió forintot vittek el, miközben nyolc ember életét oltották ki.

A bűncselekmény kegyetlensége az egész országot sokkolta.

A nyomozás, amely éveken át fordulatokat hozott

A móri ügy nemcsak a gyilkosság miatt vált hírhedtté, hanem a nyomozás és az igazságszolgáltatás hibái miatt is. Először több embert gyanúsítottak meg, majd Kaiser Edét és Hajdú Lászlót ítélték el, ám később kiderült: nem ők követték el a móri gyilkosságokat.

Dezső Antal, a móri mészárlás egyik fő gyanúsítottjának, Kaiser Edének védője (b) védencével beszélget, miután Szebeni László bíró a Fővárosi Bíróságon kihirdette az ítéletet, miszerint Kaiser Ede nem bűnös a 2002-ben elkövetett, nyolc halálos áldozatot követelő móri bankrablásban. A vádlottat ugyanakkor 18 év szabadságvesztésre ítélték tucatnyi más bűncselekmény - a többi között minősített rablások, testi sértések, lőfegyverrel való visszaélés - miatt első fokon a perújítási eljárásban.

A fordulat 2006-ban jött, amikor Tarján közelében fegyvereket és ruhákat találtak. A nyomok végül Nagy Lászlóhoz és Weiszdorn Róberthez vezettek.

Nagy László még az ítélet előtt öngyilkos lett, Weiszdornt pedig jogerősen életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték.

Nagy László őrizetbe vétele

Móri mészárlás – az áldozatok emlékezete

A tragédiában nyolcan haltak meg: négy banki dolgozók, egy biztonsági őr és három ügyfél. A halálos áldozatok között volt a móri polgármester felesége is.

Olyan emberek, akik egy hétköznapi napon dolgozni vagy ügyet intézni mentek, és soha nem térhettek haza.

A móri mészárlás évfordulója ezért nemcsak egy bűnügy felidézése, hanem emlékezés az áldozatokra és családjaikra is.

A nyolc emberáldozatot követelő, május 9-i móri bankrablás helyszínét a rendőrség még mindig lezárva tartja a vizsgálat miatt. A pénzintézet előtti füves területen mécsesek, virágcsokrok jelzik a móriak gyászát. A város valamennyi középületére, intézményére kitűzték a fekete lobogót. (2002)

Egy ügy tanulságai

A móri bankrablás örökre figyelmeztetés maradt: a bűnüldözésben minden tévedésnek súlyos következménye lehet. Az ügy megrendítette a közbizalmat, és hosszú évekre kérdéseket hagyott maga után a nyomozás, a bizonyítékok és az igazságszolgáltatás működéséről.

Több mint két évtizeddel később a móri tragédia még mindig a magyar bűnügyi történet egyik legfájdalmasabb emléke.

Cikkünk a Wikipedia, Móri bankrablás című szócikke alapján készült.