Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
móri bankrablás

Móri mészárlás: a bankrablás, amely nyolc ártatlan életet követelt

30 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy hétköznapi banki ügyintézésnek indult, mégis Magyarország egyik legmegrázóbb bűnügyévé vált. A móri mészárlás nyolc ártatlan ember életét követelte, az ügy pedig nemcsak kegyetlensége, hanem a nyomozás későbbi fordulatai miatt is máig fájdalmas emléke a magyar kriminalisztikának.
Link másolása
Vágólapra másolva!
móri bankrablásMórmóri mészárlásgyilkosságbankrablásévforduló

2002. május 9-én Móron olyan bűncselekmény történt, amely máig a magyar kriminalisztika egyik legsötétebb fejezete. A móri mészárlás nyolc ember életét követelte, és nemcsak kegyetlensége, hanem a hosszú, fordulatokkal teli nyomozás miatt is mély nyomot hagyott az ország emlékezetében.

Móri mészárlás – egy bankrablás, amely nyolc ember életét követelte
Móri mészárlás – egy bankrablás, amely nyolc ember életét követelte
Fotó: RAS-archívum / Blikk

Egy átlagos délelőttből lett tragédia

A támadás a móri Dózsa György utcai Erste Bank fiókjában történt. Két fegyveres férfi lépett be az épületbe, majd rövid idő alatt végeztek a biztonsági őrrel, a bank dolgozóival és az ott tartózkodó ügyfelekkel.

A rablók végül mindössze 7,3 millió forintot vittek el, miközben nyolc ember életét oltották ki. 

A bűncselekmény kegyetlensége az egész országot sokkolta.

A nyomozás, amely éveken át fordulatokat hozott

A móri ügy nemcsak a gyilkosság miatt vált hírhedtté, hanem a nyomozás és az igazságszolgáltatás hibái miatt is. Először több embert gyanúsítottak meg, majd Kaiser Edét és Hajdú Lászlót ítélték el, ám később kiderült: nem ők követték el a móri gyilkosságokat.

Budapest, 2009. november 6. Dezsõ Antal, a móri mészárlás egyik fõ gyanúsítottjának, Kaiser Edének védõje (b) védencével beszélget, miután Szebeni László bíró a Fõvárosi Bíróságon kihirdette az ítéletet, miszerint Kaiser Ede nem bûnös a 2002-ben elkövetett, nyolc halálos áldozatot követelõ móri bankrablásban. A vádlottat ugyanakkor 18 év szabadságvesztésre ítélték tucatnyi más bûncselekmény - a többi között minõsített rablások, testi sértések, lõfegyverrel való visszaélés - miatt elsõ fokon a perújítási eljárásban. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt
Dezső Antal, a móri mészárlás egyik fő gyanúsítottjának, Kaiser Edének védője (b) védencével beszélget, miután Szebeni László bíró a Fővárosi Bíróságon  kihirdette az ítéletet, miszerint Kaiser Ede nem bűnös a 2002-ben elkövetett, nyolc halálos áldozatot követelő móri bankrablásban. A vádlottat ugyanakkor 18 év szabadságvesztésre ítélték tucatnyi más bűncselekmény - a többi között minősített rablások, testi sértések, lőfegyverrel való visszaélés - miatt első fokon a perújítási eljárásban.
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A fordulat 2006-ban jött, amikor Tarján közelében fegyvereket és ruhákat találtak. A nyomok végül Nagy Lászlóhoz és Weiszdorn Róberthez vezettek. 

Nagy László még az ítélet előtt öngyilkos lett, Weiszdornt pedig jogerősen életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték.

Nagy László őrizetbe vétele
Nagy László őrizetbe vétele
Fotó: Rendőrségi archív

Móri mészárlás – az áldozatok emlékezete

A tragédiában nyolcan haltak meg: négy banki dolgozók, egy biztonsági őr és három ügyfél. A halálos áldozatok között volt a móri polgármester felesége is.

Olyan emberek, akik egy hétköznapi napon dolgozni vagy ügyet intézni mentek, és soha nem térhettek haza.

A móri mészárlás évfordulója ezért nemcsak egy bűnügy felidézése, hanem emlékezés az áldozatokra és családjaikra is.

Mór, 2002. május 10. A hét emberáldozatot követelő, május 9-i móri bankrablás helyszínét a rendőrség még mindig lezárva tartja a vizsgálat miatt. A pénzintézet előtti füves területen mécsesek, virágcsokrok jelzik a móriak gyászát. A város valamennyi középületére, intézményére kitűzték a fekete lobogót. MTI Fotó: Tóth Gyula
A nyolc emberáldozatot követelő, május 9-i móri bankrablás helyszínét a rendőrség még mindig lezárva tartja a vizsgálat miatt. A pénzintézet előtti füves területen mécsesek, virágcsokrok jelzik a móriak gyászát. A város valamennyi középületére, intézményére kitűzték a fekete lobogót. (2002)
Fotó: Tóth Gyula / MTI

Egy ügy tanulságai

A móri bankrablás örökre figyelmeztetés maradt: a bűnüldözésben minden tévedésnek súlyos következménye lehet. Az ügy megrendítette a közbizalmat, és hosszú évekre kérdéseket hagyott maga után a nyomozás, a bizonyítékok és az igazságszolgáltatás működéséről.

Több mint két évtizeddel később a móri tragédia még mindig a magyar bűnügyi történet egyik legfájdalmasabb emléke.

Cikkünk a Wikipedia, Móri bankrablás című szócikke alapján készült.

További tartalmaink:

A világtörténelem tíz legnagyobb bankrablása

A világtörténelem legnagyobb bankrablásai sok mindenben különböznek egymástól. Volt, amikor egy vonatot kellett megállítani, volt hogy 14 alkalmazottat kellett bezárni egy széfbe, de olyan is akadt, amelyhez elég volt egyetlen egy levél. Ráadásul az elrabolt vagyon az esetek többségében soha nem került elő. Íme, a tíz legismertebb sikeres bankrablás története.

Sokkoló bankrablás Újpesten, leütötték a segítséget hívó gyakornokot

117 éve, 1908. október 28-án történt az első magyarországi fegyveres bankrablás. Két férfi kifosztotta az újpesti Pesti Magyar Kereskedelmi Bank fiókját. A rablás gyors és előkészített volt, az elkövetők mindössze 15 perc alatt kizsákmányolták a bank készpénzét, majd autóval menekültek el a helyszínről.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!