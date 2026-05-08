Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

Hátborzongató fordulat: megszületett egy új intelligens „lényfaj”

Örömhír

Szabó Zsófi babát vár – megható fotókkal jelentette be az örömhírt

munka

A munka-magánélet egyensúlya: A kiégés ellen is védhet, ha megtanuljuk jól beosztani az időnket

5 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre több munkahelyen ismerik fel, hogy a dolgozók jólléte nem magánügy, hanem a hatékony működés egyik alapja. A munka-magánélet egyensúlya tanulható, ezért a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. képzéssel segítette munkatársait a harmonikusabb időbeosztásban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
munkaegyensúlymunka-magánéletmagánéletkiégés

Győrben került fókuszba a munkavállalói jóllét kérdése a GYHG tájékoztatása alapján. A munka-magánélet egyensúlya kulcsfontosságú a kiégés megelőzésében, a mentális és fizikai egészség megőrzésében, valamint abban is, hogy a dolgozók hosszú távon motiváltak és elkötelezettek maradjanak.

A munka-magánélet egyensúlya tanulható és a munkaadónak is érdeke
A munka-magánélet egyensúlya tanulható és a munkaadónak is érdeke
Fotó: Ioann-Mark Kuznietsov / Unsplash

Munka-magánélet egyensúlya: nem luxus, hanem tanulható készség

A GYHG A munka és a magánélet összehangolása címmel szervezett képzést munkatársainak. A program célja az volt, hogy a dolgozók hatékonyabban kezeljék a stresszt, jobban osszák be idejüket, és felismerjék saját erőforrásaikat – számolt be a VOEL.

A képzésen szó volt kommunikációról, konfliktuskezelésről, stresszkezelésről, önismeretről, pozitív gondolkodásról, valamint a generációk közötti együttműködésről is.

Munka-magánélet egyensúlya: képzéssel segítik a munkavállaókat
Munka-magánélet egyensúlya: képzéssel segítik a munkavállaókat
Fotó: Sable Flow  / Unsplash

A munkáltatónak is érdeke a kiegyensúlyozott dolgozó

Ha felborul az egyensúly, a munkavállaló könnyen túlterheltté válhat, nőhet a túlórák száma, és akár a pihenés is háttérbe szorulhat. A cég szerint ezért a munkáltatónak is felelőssége felismerni a problémát, és támogatni a kollégákat.

A kiegyensúlyozott munkavállaló hatékonyabb, motiváltabb és hosszabb távon is nagyobb eséllyel marad a munkahelyén, ami a vállalat stabilitását is erősíti.

Ha felborul a munka és a magánélet egyensúlya, a munkavállaló túlterheltté válik, megnő a túlóráinak száma, esetleg a szabadságát sem tudja kivenni
Ha felborul a munka és a magánélet egyensúlya, a munkavállaló túlterheltté válik, megnő a túlóráinak száma, esetleg a szabadságát sem tudja kivenni 
Fotó: Igor Omilaev / Unsplash

Sok tényező nehezíti az egyensúlyt

A munka és a magánélet összehangolását ma több dolog is nehezíti: 

  • az állandó elérhetőség, 
  • az anyagi terhek, 
  • a családi feladatok, 
  • az idősgondozás, 
  • valamint az otthoni láthatatlan munka. 

A szakemberek szerint az egyensúly nem egyszeri állapot, hanem folyamatos figyelmet igényel.

További tartalmaink:

Csendes gyilkos, mely belülről pusztít el minket

A legtöbben úgy gondolnak rá, mint a túl sok munka végső következményére, pedig a folyamat ennél jóval összetettebb. A kiégés többféle formában jelentkezhet, és minél korábban felismeri valaki a figyelmeztető jeleket, annál nagyobb az esély a megelőzésre.

Stresszcsökkentés 60 másodperc alatt? Ez a módszer most mindent visz

Egyre több szakember figyelmeztet arra, hogy a mindennapi feszültség komolyan rombolja a közérzetet és a teljesítményt. A stressz azonban egy új, egyperces szabály segítségével akár egyetlen perc alatt is mérsékelhető. A technika egyszerűsége és gyors hatása miatt rövid idő alatt világszerte elterjedt, és már klinikai környezetben is alkalmazzák.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!