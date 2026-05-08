A munka-magánélet egyensúlya: A kiégés ellen is védhet, ha megtanuljuk jól beosztani az időnket

Győrben került fókuszba a munkavállalói jóllét kérdése a GYHG tájékoztatása alapján. A munka-magánélet egyensúlya kulcsfontosságú a kiégés megelőzésében, a mentális és fizikai egészség megőrzésében, valamint abban is, hogy a dolgozók hosszú távon motiváltak és elkötelezettek maradjanak.
Munka-magánélet egyensúlya: nem luxus, hanem tanulható készség
A GYHG A munka és a magánélet összehangolása címmel szervezett képzést munkatársainak. A program célja az volt, hogy a dolgozók hatékonyabban kezeljék a stresszt, jobban osszák be idejüket, és felismerjék saját erőforrásaikat – számolt be a VOEL.
A képzésen szó volt kommunikációról, konfliktuskezelésről, stresszkezelésről, önismeretről, pozitív gondolkodásról, valamint a generációk közötti együttműködésről is.
A munkáltatónak is érdeke a kiegyensúlyozott dolgozó
Ha felborul az egyensúly, a munkavállaló könnyen túlterheltté válhat, nőhet a túlórák száma, és akár a pihenés is háttérbe szorulhat. A cég szerint ezért a munkáltatónak is felelőssége felismerni a problémát, és támogatni a kollégákat.
A kiegyensúlyozott munkavállaló hatékonyabb, motiváltabb és hosszabb távon is nagyobb eséllyel marad a munkahelyén, ami a vállalat stabilitását is erősíti.
Sok tényező nehezíti az egyensúlyt
A munka és a magánélet összehangolását ma több dolog is nehezíti:
- az állandó elérhetőség,
- az anyagi terhek,
- a családi feladatok,
- az idősgondozás,
- valamint az otthoni láthatatlan munka.
A szakemberek szerint az egyensúly nem egyszeri állapot, hanem folyamatos figyelmet igényel.
További tartalmaink:
Csendes gyilkos, mely belülről pusztít el minket
A legtöbben úgy gondolnak rá, mint a túl sok munka végső következményére, pedig a folyamat ennél jóval összetettebb. A kiégés többféle formában jelentkezhet, és minél korábban felismeri valaki a figyelmeztető jeleket, annál nagyobb az esély a megelőzésre.
Stresszcsökkentés 60 másodperc alatt? Ez a módszer most mindent visz
Egyre több szakember figyelmeztet arra, hogy a mindennapi feszültség komolyan rombolja a közérzetet és a teljesítményt. A stressz azonban egy új, egyperces szabály segítségével akár egyetlen perc alatt is mérsékelhető. A technika egyszerűsége és gyors hatása miatt rövid idő alatt világszerte elterjedt, és már klinikai környezetben is alkalmazzák.