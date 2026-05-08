A munka-magánélet egyensúlya: A kiégés ellen is védhet, ha megtanuljuk jól beosztani az időnket

Győrben került fókuszba a munkavállalói jóllét kérdése a GYHG tájékoztatása alapján. A munka-magánélet egyensúlya kulcsfontosságú a kiégés megelőzésében, a mentális és fizikai egészség megőrzésében, valamint abban is, hogy a dolgozók hosszú távon motiváltak és elkötelezettek maradjanak.

A munka-magánélet egyensúlya tanulható és a munkaadónak is érdeke

Munka-magánélet egyensúlya: nem luxus, hanem tanulható készség

A GYHG A munka és a magánélet összehangolása címmel szervezett képzést munkatársainak. A program célja az volt, hogy a dolgozók hatékonyabban kezeljék a stresszt, jobban osszák be idejüket, és felismerjék saját erőforrásaikat – számolt be a VOEL.

A képzésen szó volt kommunikációról, konfliktuskezelésről, stresszkezelésről, önismeretről, pozitív gondolkodásról, valamint a generációk közötti együttműködésről is.

Munka-magánélet egyensúlya: képzéssel segítik a munkavállaókat

A munkáltatónak is érdeke a kiegyensúlyozott dolgozó

Ha felborul az egyensúly, a munkavállaló könnyen túlterheltté válhat, nőhet a túlórák száma, és akár a pihenés is háttérbe szorulhat. A cég szerint ezért a munkáltatónak is felelőssége felismerni a problémát, és támogatni a kollégákat.

A kiegyensúlyozott munkavállaló hatékonyabb, motiváltabb és hosszabb távon is nagyobb eséllyel marad a munkahelyén, ami a vállalat stabilitását is erősíti.

Ha felborul a munka és a magánélet egyensúlya, a munkavállaló túlterheltté válik, megnő a túlóráinak száma, esetleg a szabadságát sem tudja kivenni

Sok tényező nehezíti az egyensúlyt

A munka és a magánélet összehangolását ma több dolog is nehezíti:

az állandó elérhetőség,

az anyagi terhek,

a családi feladatok,

az idősgondozás,

valamint az otthoni láthatatlan munka.

A szakemberek szerint az egyensúly nem egyszeri állapot, hanem folyamatos figyelmet igényel.