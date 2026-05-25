Felborul minden a TV2-n – hatalmas átalakítás jön

Magyarországon, 2026. május 25-től új esti műsorrenddel jelentkezik a TV2, miután véget ért az Exatlon Hungary idei évada. A csatorna a hét elején több ponton is módosította a programját: hétfőn elmarad a Kavarás című vígjáték, helyette a Kincsvadászok új adása érkezik, később pedig az Indul a bakterház kerül képernyőre – hívta fel a figyelmet a Blikk.
Műsorváltozás a TV2-n: ez kerül képernyőre hétfőn
Május 25-én, hétfőn a Tények Plusz még a megszokott időpontban kezdődik, de rövidebb lesz.
A 19:45-re tervezett Kavarás című film elmarad, helyette 19:30-tól a Kincsvadászok új részét láthatják a nézők.
A műsor után, 21 órától az Indul a bakterház című magyar klasszikust vetíti a TV2, majd 22:30-tól az Újratervezés új epizóddal folytatódik.
Új részek és ismétlések váltják egymást
Május 26-tól, keddtől tovább módosul az esti program. A Tények Plusz után dupla Kincsvadászok-adás érkezik, de már nem mindkettő lesz ismétlés.
A tervek szerint 19:55-től új epizódok kerülnek képernyőre, 21:20-tól pedig korábbi részeket ismételnek. Ezután 22:30-tól a Lakásvadászok helyett az Újratervezés friss adásait láthatják a nézők.
Több kedvenc is visszatér az estékre
A változásokkal a TV2 hétköznap esti műsorsávja látványosan átrendeződik. A Kincsvadászok új részei mellett az Újratervezés is folytatódik, így a nézőknek érdemes figyelniük az új kezdési időpontokat.
