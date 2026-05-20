Rendkívüli műsorváltozással tiszteleg a köztévé Scherer Péter emléke előtt

Május 22-én, péntek este 21 órától az M5 a Trezor című történelmi thrillert tűzi műsorára, amelyben Scherer Péter emlékezetes alakítást nyújtott. A film különösen jelentős darabja a magyar mozinak, hiszen a sikeres A vizsga után ismét együtt dolgozott rajta Köbli Norbert forgatókönyvíró és Bergendy Péter rendező. A műsorváltozással tiszteleg a csatorna a színész emléke előtt - írja a Blikk.

Rendkívüli műsorváltozással tiszteleg a kedden elhunyt színész előtt az M5.

Fotó: Mediaworks archív / Mediaworks archív

Műsorváltozással tiszteleg a csatorna a színész elméke előtt

A valós események által inspirált történet az 1956-os forradalom leverése utáni időszakban játszódik. A cselekmény középpontjában a Belügyminisztérium elveszett trezorkulcsai állnak, amelyek hiányában a hatóságok egy egykori hírhedt bankrablót kénytelenek bevonni, hogy feltörje a földalatti páncéltermet. Az akció azonban jóval több titkot és veszélyt rejt, mint azt bárki sejtené, így a történet fokozatosan pszichológiai játszmává alakul. A filmben Scherer Péter olyan ismert színészek mellett szerepelt, mint Anger Zsolt, Hámori Gabriella és Tasnádi Bence.

A péntek esti vetítés a közmédia szerint nem csupán műsorváltozás, hanem tisztelgés is egy kivételes művész életműve előtt.

Scherer Péter pályafutása során számos jelentős színházi társulatban dolgozott, többek között az Arvisura Színházi Társaság, a Karinthy Színház, a Bárka Színház és a Krétakör kötelékében. 2009-től a Nézőművészeti Kft. alapító tagjaként is meghatározó szerepet vállalt. Karakteres játéka generációk számára vált emlékezetessé, különösen filmes szerepei révén. Sokan a legendás Pepe karakterével azonosították, amelyet több Jancsó Miklós-filmben formált meg Mucsi Zoltán oldalán. Nemcsak a színpadon és a filmvásznon alkotott maradandót: szinkronszínészként is ismert volt, többek között Steve Carell és Sacha Baron Cohen magyar hangjaként.

Munkásságát számos rangos díjjal ismerték el, köztük a Színikritikusok díjával, a Filmkritikusok díjával, a Jászai Mari-díjjal, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével, valamint a Karinthy-gyűrűvel és a Budapestért díjjal is.

Scherer Péter halála jelentős veszteség a magyar kultúra számára. Sokoldalú művészete, egyedi humora és karakteres alakításai hosszú időre nyomot hagynak a hazai színházi és filmes világban. Korábban az Origo beszámolt a megrázó vallomásról: ezt sokan nem tudták Scherer Péterről.