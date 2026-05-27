Vége! Kiderült, kik kerülhetnek a legendás műsorvezetők helyére a TV2-nél

A TV2 nagy átalakításra készül a hírműsorok terén: a csatorna nemcsak a Tényektől búcsúzhat el, hanem új műsorvezetők is érkezhetnek a képernyőre. Sajtóértesülések szerint Marsi Anikó és Gönczi Gábor helyét Szedmák Zita és Gajdos Tamás veheti át az új híradóban – írja a Blikk.

Megvan Marsi Anikó és Gönczi Gábor utódja? Ők lehetnek a TV2 új műsorvezetői

A két ismert műsorvezető április közepén tűnt el a képernyőről. Akkor még azzal indokolták a döntést, hogy pihenőre vonulnak a megterhelő időszak után, később azonban kiderült, hogy a TV2 teljesen új hírműsort indít a Tények helyett.

A tervek szerint az új formátum TV2 Hírek vagy TV2 Híradó néven kerülhet adásba.

A Blikk információi szerint az új műsorvezetők már hetek óta készülnek a közös munkára. Bár a csatorna eredetileg június eleji indulással számolt, a premiert végül várhatóan augusztusra halasztják, miközben a háttérstábot is átalakítják.

Eltűntek a képernyőről a népszerű műsorvezetők

Ahogy arról az Origo április közepén beszámolt, komoly változások történtek a TV2 hírműsorainál. A Tények életében jelentős változás következett be, miután a műsor két meghatározó arca, Marsi Anikó és Gönczi Gábor határozatlan időre lekerültek a képernyőről.