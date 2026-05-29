Kiderült, mennyi az ideális napi vízfogyasztás – megdőlt a 2 literes szabály

Szakértők szerint a napi vízfogyasztás esetében nincs olyan tudományosan igazolt mennyiség, amelyet minden egészséges embernek kötelező lenne elfogyasztania. A szükséges folyadékmennyiséget számos tényező befolyásolja, többek között az életkor, az egészségi állapot, a fizikai aktivitás és az étrend – tájékoztat a Focus.

Valóban mindenkinek napi 2 liter vizet kell innia?

A gyakran emlegetett napi kétliteres szabály mögött nincs egyértelmű tudományos bizonyíték. Az egészséges emberek szervezete általában képes jelezni, mikor van szüksége folyadékra. A szakértők szerint a szomjúságérzet a szervezet természetes figyelmeztető rendszere, amely segít fenntartani a megfelelő folyadékháztartást.

A napi folyadékbevitel jelentős része az elfogyasztott ételekből érkezik.

Ilyenek például:

a zöldségek,

a gyümölcsök,

a levesek,

a szószok,

a tejtermékek,

valamint a főtt tészták és a rizs.

Emellett a kávé, a gyümölcslevek, a tej és más italok is hozzájárulnak a szervezet folyadékellátásához.

Miért fontos a szomjúságérzet?

A szakértők szerint a szomjúság az egyik legjobb jelzője annak, hogy a szervezetnek folyadékra van szüksége. Egészséges embereknél általában nincs szükség arra, hogy állandóan előre meghatározott mennyiségeket igyanak. A szervezet természetes jelzései sok esetben elegendő útmutatást adnak.

Ugyanakkor vannak kivételek. Időseknél, vesebetegeknél vagy súlyos cukorbetegeknél a szomjúságérzet nem mindig működik megfelelően, ezért náluk különösen fontos lehet az orvosi tanácsok követése.

Bár ritkábban esik szó róla, a túlzott folyadékfogyasztás sem feltétlenül előnyös. A szakértők hangsúlyozzák, hogy nincs tudományos bizonyíték arra, hogy az egészséges emberek számára a szükségesnél jóval több folyadék fogyasztása javítaná a szervezet működését vagy az általános egészségi állapotot.

Működik a vízdetox?

Sokan hisznek abban, hogy a nagy mennyiségű víz fogyasztása segíti a szervezet méregtelenítését. A nefrológiai szakértők szerint azonban ez a feltételezés nem igazolt. A szervezet a folyadékháztartást hormonális folyamatokon keresztül szabályozza, ezért a több víz elfogyasztása elsősorban több víz kiválasztását eredményezi, nem pedig a méreganyagok fokozott eltávolítását.