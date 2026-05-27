Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Letarolhatja a baloldal Franciaországot, na ezt nem láttuk jönni

tavaszi napozás

A bőr nem felejt: ezért lehet veszélyes a tavaszi napozás

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A jó idő beköszöntével egyre többen töltik idejüket a szabadban, sokan azonban megfeledkeznek a megfelelő fényvédelemről. A napozás tavasszal különösen veszélyes lehet, mert a tél után érzékenyebb bőr sokkal könnyebben károsodik az erősödő UV-sugárzás miatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tavaszi napozásbőrnapozás

A hosszú téli hónapok után sokan alig várják, hogy végre újra napsütésben lehessenek, azonban a szakemberek szerint a tavaszi időszak komoly veszélyeket rejthet. A napozás ilyenkor különösen kockázatos, mert a bőr még nincs hozzászokva az erősebb UV-sugárzáshoz – írja a Teol

Sokan elrontják a tavaszi napozást: a bőr évekkel később is megsínyli
Sokan elrontják a tavaszi napozást: a bőr évekkel később is megsínyli (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Sokan csak akkor veszik észre a problémát, amikor egy hosszabb szabadtéri program vagy kertészkedés után estére kipirosodik és égni kezd a bőrük. A tavaszi napsütés alattomossága abban rejlik, hogy a kellemesebb hőmérséklet miatt kevésbé érezzük erősnek a napsugarakat, miközben az UV-szint már komoly károkat okozhat. 

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

A bőrgyógyászok szerint ilyenkor a bőr természetes védekezőképessége még gyengébb, mivel a téli időszakban kevés napfény érte. 

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a túlzott napozás és a rendszeres leégés hosszú távon jelentősen növeli a bőrrák, különösen a melanoma kialakulásának kockázatát. 

Nemcsak a bőr, hanem a szem védelme is fontos a napos időszakban. A jó minőségű napszemüveg vagy UV-szűrős szemüveglencse segíthet kiszűrni a káros sugarakat, még felhős időben is. 

Így lehet biztonságosabb a napozás 

A bőrgyógyászok szerint a fokozatosság a legfontosabb. A déli órákban ajánlott kerülni a közvetlen napsütést, emellett érdemes magas faktorszámú fényvédő krémet használni. 

Az anyajegyek rendszeres ellenőrzése szintén fontos, különösen akkor, ha változás tapasztalható a méretükben, alakjukban vagy színükben. Ebben az esetben keressünk fel orvost. 

Mit használjunk napozáshoz? Elképesztő eredményt hozott a nagy naptejteszt

A szakértők szerint a legtöbb ember rosszul választ napkrémet, ráadásul sok termék nem is nyújt olyan védelmet, mint amit a csomagolása sugall. Egy új jelentés szerint a vizsgált napkrémeknek csupán körülbelül 20 százaléka felelt meg a biztonságos és hatékony védelem követelményeinek. További részletek az Origo oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!