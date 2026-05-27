A bőr nem felejt: ezért lehet veszélyes a tavaszi napozás

A hosszú téli hónapok után sokan alig várják, hogy végre újra napsütésben lehessenek, azonban a szakemberek szerint a tavaszi időszak komoly veszélyeket rejthet. A napozás ilyenkor különösen kockázatos, mert a bőr még nincs hozzászokva az erősebb UV-sugárzáshoz – írja a Teol.

Sokan csak akkor veszik észre a problémát, amikor egy hosszabb szabadtéri program vagy kertészkedés után estére kipirosodik és égni kezd a bőrük. A tavaszi napsütés alattomossága abban rejlik, hogy a kellemesebb hőmérséklet miatt kevésbé érezzük erősnek a napsugarakat, miközben az UV-szint már komoly károkat okozhat.

A bőrgyógyászok szerint ilyenkor a bőr természetes védekezőképessége még gyengébb, mivel a téli időszakban kevés napfény érte.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a túlzott napozás és a rendszeres leégés hosszú távon jelentősen növeli a bőrrák, különösen a melanoma kialakulásának kockázatát.

Nemcsak a bőr, hanem a szem védelme is fontos a napos időszakban. A jó minőségű napszemüveg vagy UV-szűrős szemüveglencse segíthet kiszűrni a káros sugarakat, még felhős időben is.

Így lehet biztonságosabb a napozás

A bőrgyógyászok szerint a fokozatosság a legfontosabb. A déli órákban ajánlott kerülni a közvetlen napsütést, emellett érdemes magas faktorszámú fényvédő krémet használni.

Az anyajegyek rendszeres ellenőrzése szintén fontos, különösen akkor, ha változás tapasztalható a méretükben, alakjukban vagy színükben. Ebben az esetben keressünk fel orvost.

