Egyre több embert érinthet a NAV által kezelt egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése, amelynek elmaradása komoly következményekkel járhat. A tartozások miatt nemcsak behajtási eljárás indulhat, hanem akár az egészségügyi ellátáshoz szükséges tajszám is érvénytelenné válhat – írja az Index.

NAV behajtás: százezrek kerülhetnek bajba az egészségügyi járulék miatt

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2008 óta folyamatosan emelkedik. 2026-ban már havi 12 300 forintot kell fizetni azoknak, akik nem rendelkeznek biztosítási jogviszonnyal.

A rendszer automatikusan lép életbe: ha valaki elveszíti a biztosítását – például megszűnik a munkahelye vagy a tanulói jogviszonya –, a NAV előírja a fizetési kötelezettséget. Amennyiben a tartozás fél évig fennáll, a NEAK érvényteleníti a tajszámot, a hátralékot pedig a NAV hajtja be.

Több százezer embert érint a probléma

Az elmúlt években jelentős számú tajszámot érintett a tartozás miatti érvénytelenítés. A NEAK adatai szerint az elmúlt öt évben több mint 780 ezer tajszámot töröltek, miközben közel ugyanennyit vissza is állítottak.

2026 elején több mint 348 ezer embernek volt legalább fél évnyi járuléktartozása, amely sok esetben több százezer forintra rúgott.

A tartozás gyorsan felhalmozódhat. Ha valaki például egy teljes évig nem fizeti a járulékot, majd a következő évben sem rendezi az elmaradást, már 150 ezer forint körüli összeg is kialakulhat. Több év kihagyása esetén a tartozás akár félmillió forint fölé is emelkedhet.

A szabályok szerint a NAV a tartozás nagyságától függően különböző intézkedéseket alkalmazhat:

10 ezer forint alatt nem indul végrehajtás

10–200 ezer forint között inkasszó és jövedelemletiltás is lehetséges

500 ezer forint alatt nem történik ingatlanfoglalás

Tajszám és ellátás elvesztése

A legkomolyabb következmény, hogy fél évnél hosszabb tartozás esetén a tajszám érvénytelenné válik, ami azt jelenti, hogy az érintett személy nem jogosult térítésmentes egészségügyi ellátásra.

A visszaállítás ugyan lehetséges a tartozás rendezése után, de az eljárás automatikus, és a kiesés ideje alatt az ellátás korlátozott.