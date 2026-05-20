Súlyos kormánykritika: gazdátlan kutya a sport, pedig milliók szeretik

Németh Balázs Facebook-videóban hívta fel a figyelmet arra, hogy a választások után több mint egy hónappal, az új kormány megalakulása után pedig másfél héttel még mindig nincs kinevezve sportért felelős államtitkár Magyarországon.

A politikus szerint különösen aggasztó a helyzet annak fényében, hogy az ország rövidesen egy kiemelt nemzetközi sporteseménynek ad otthont. Úgy fogalmazott: „a világon az egyik legjobban várt sportesemény”, a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője előtt tíz nappal sincs felelőse a területnek, miközben nem látszik, milyen irányt venne a sportpolitika az új kormány alatt.

Németh Balázs hangsúlyozta, hogy

Magyarországon a sport a nemzeti identitás része, ezért szerinte kiemelt figyelmet kellene kapnia, különösen a fiatalok egészséges életmódra nevelése miatt.

Úgy látja, a jelenlegi helyzet azt vetíti előre, hogy a sport a kormányváltás egyik vesztese lehet.

Közben sajtóértesülések szerint már körvonalazódhat a megoldás. Az Origo információi alapján a sportért felelős államtitkári posztra Kálnoki Kis Attila neve merült fel, aki korábban öttusázóként világbajnoki címet szerzett, majd sportújságíróként és szerkesztőként dolgozott.

Korábban Kulcsár Krisztián neve is felmerült lehetséges jelöltként, azonban egyelőre nincs hivatalos bejelentés. Az értesülések szerint a kinevezés a következő napokban történhet meg.