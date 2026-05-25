nyest

Nem hiszi el, mi tartja távol a nyestet az autótól: a legolcsóbb hatékony trükkök

Egyre több autós szembesül azzal a kellemetlen problémával, hogy a motortérben megrágott kábelek vagy rongált szigetelés fogadja őket. A jelenség hátterében sok esetben a nyest áll, amely az utóbbi években a városi környezetben is egyre gyakrabban jelenik meg, és előszeretettel költözik be az autók meleg, védett motorterébe.
A probléma nem csupán bosszantó, hanem komoly anyagi károkat is okozhat: a nyestek által megrágott vezetékek és alkatrészek javítása akár több százezer forintos költséget is jelenthet az autósoknak – hívja fel a figyelmet a Bama. 

Nyest az autóban? Ezek a módszerek menthetik meg a motorteret (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A szakértők szerint egyetlen, minden helyzetben hatékony megoldás a nyest ellen jelenleg nem létezik, ugyanakkor több módszer is segíthet a károk megelőzésében.  

A szakemberek szerint az ultrahangos vagy elektromos riasztók tartoznak a leghatékonyabb eszközök közé. Ezek olyan frekvencián működnek, amely az ember számára nem hallható, a nyestek számára viszont kifejezetten zavaró, így távol tarthatja őket az autótól. 

Házi módszerek a nyestek távol tartására 

A gyakorlatban sokan egyszerű, házilagos megoldásokkal is próbálkoznak. Ilyen például a motortérbe helyezett, harisnyába töltött kutyaszőr, amely az erős ragadozószag miatt elriaszthatja a nyestet. 

Népszerű módszer a vécéillatosító használata is, amelynek erős szaga szintén távol tarthatja az állatokat. Mások csípős anyagokkal, például csiliszósszal vagy kátrányos ronggyal próbálják megakadályozni, hogy a nyestek visszatérjenek az autó közelébe. 

