Nem hiszi el, mi tartja távol a nyestet az autótól: a legolcsóbb hatékony trükkök

A probléma nem csupán bosszantó, hanem komoly anyagi károkat is okozhat: a nyestek által megrágott vezetékek és alkatrészek javítása akár több százezer forintos költséget is jelenthet az autósoknak – hívja fel a figyelmet a Bama.

Nyest az autóban? Ezek a módszerek menthetik meg a motorteret (A kép illusztráció.)

A szakértők szerint egyetlen, minden helyzetben hatékony megoldás a nyest ellen jelenleg nem létezik, ugyanakkor több módszer is segíthet a károk megelőzésében.

A szakemberek szerint az ultrahangos vagy elektromos riasztók tartoznak a leghatékonyabb eszközök közé. Ezek olyan frekvencián működnek, amely az ember számára nem hallható, a nyestek számára viszont kifejezetten zavaró, így távol tarthatja őket az autótól.

Házi módszerek a nyestek távol tartására

A gyakorlatban sokan egyszerű, házilagos megoldásokkal is próbálkoznak. Ilyen például a motortérbe helyezett, harisnyába töltött kutyaszőr, amely az erős ragadozószag miatt elriaszthatja a nyestet.

Népszerű módszer a vécéillatosító használata is, amelynek erős szaga szintén távol tarthatja az állatokat. Mások csípős anyagokkal, például csiliszósszal vagy kátrányos ronggyal próbálják megakadályozni, hogy a nyestek visszatérjenek az autó közelébe.

