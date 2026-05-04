Kiderült, mikor érkezik a nyugdíj májusban

A nyugdíj kifizetés minden hónapban kiemelt jelentőségű a jogosultak számára, hiszen nemcsak a mindennapi megélhetést, hanem a számlák és egyéb kiadások rendezését is meghatározza. A májusi nyugdíj utalás dátuma a főszabály szerint alakul, így a bankszámlára érkező összegek időben megérkeznek, míg a nyugdíj postai kézbesítése a megszokott ütemezés szerint történik – tájékoztat a SZON.

Bankszámlára érkező kifizetések esetében a nyugdíj utalás dátuma 2026. május 12., kedd.

Melyik napon utalják a nyugdíjat májusban?

A bankszámlára érkező kifizetések esetében a nyugdíj utalás dátuma 2026. május 12., kedd. Mivel ez a nap munkanapra esik, nincs szükség előrehozott utalásra. A jóváírások jellemzően még aznap megérkeznek, így a jogosultak azonnal hozzáférhetnek az összeghez.

Mikor hozza a posta a nyugdíjat májusban?

A nyugdíj postai kézbesítése a korábbi évek gyakorlatát követi. A kézbesítés május 12. és 24. között zajlik, a hivatalos nyugdíjkifizetési naptár alapján. A pontos nap lakóhelyenként eltérhet, így minden érintettnek a saját értesítése az irányadó.

Mikor érkezik a nyugdíj júniusban és később?

A következő hónapokban is alapvetően a hónap 12. napjához igazodik a nyugdíj kifizetés. Ha ez a nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, az utalás korábban történik meg.

A jelenlegi ütemezés szerint:

június: június 12.

július: július 10.

augusztus: augusztus 12.

szeptember: szeptember 11.

október: október 12.

november: november 12.

december: december 2.

Decemberben a korábbi időpont célja, hogy az érintettek még az ünnepek előtt megkapják a járandóságukat.

