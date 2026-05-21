Új „kollégát” mutatott be a BRFK, elszabadultak a kommentek

Humoros bejegyzéssel lepte meg követőit a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A BRFK egy rendőrruhába öltöztetett nyúlról osztott meg képet, a poszt pedig gyorsan bejárta a közösségi médiát.
„Új típusú innovatív élőerő alkalmazását kezdte meg a BRFK a közterületek rendjének megerősítésére és a szabálytalan közlekedők kiszűrésére” – írta a BRFK a rendőrjelmezbe bújtatott nyúl fotójához. 

Fotó: Facebook/BRFK

 

A bejegyzés szerint az „új kolléga” kiképzése és intézkedési kultúrájának fejlesztése még folyamatban van.  

Nyúllal ütközött egy rolleres Százhalombattán

A megmosolyogtató poszt néhány nappal azután született, hogy egy rolleres összeütközött egy mezei nyúllal Százhalombattán egy mellékúton. Az esetről készült felvételen látható, amint az elektromos rolleres mintegy 35 kilométer/órás sebességgel közlekedik, amikor a semmiből előugrik egy mezei nyúl. A rolleres védőfelszerelést és sisakot is viselt, így apróbb horzsolásokkal megúszta a karambolt. A nyúlnak sem esett baja: az ütközés után gurult egyet a földön, majd elszaladt. Egy szakértő szerint a mezei nyulak könnyen megijednek, ilyenkor akár öt méteres ugrásra is képesek. 

 

 

