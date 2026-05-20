Nyolc dolog, amit sok férfi rosszul csinál az orális szexnél

Egy szexuális témákkal foglalkozó oldal, a Hot Octopuss nyolc pontban foglalta össze a legfontosabb tanácsokat azoknak, akik szeretnének magabiztosabbá válni az orális szex terén.

Minden nő más, ezért az is teljesen eltérő lehet, hogy ki milyen orális szexet szeret igazán

Fotó: Unsplash

8 dolog, amit minden férfinak tudnia kell az orális szexről

1. Nincs két egyforma nő

A szakértő szerint az egyik legnagyobb tévhit, hogy minden nő ugyanazt szereti. Már anatómiailag is nagy különbségek vannak, és ugyanígy eltérő az is, hogy kinek mi okoz örömet.

Van, aki a lassabb, gyengédebb érintéseket kedveli, mások az intenzívebb ingerlést. Éppen ezért fontos, hogy a férfi ne rutinból próbálkozzon.

2. A kommunikáció mindennél fontosabb

A legtöbb nő pontosan tudja, mi esik jól neki, ezért érdemes kérdezni. A szakértő szerint sok férfi fél attól, hogy „elrontja a pillanatot”, pedig az őszinte kommunikáció kifejezetten vonzó lehet.

A nyitottság nemcsak a kapcsolatot erősíti, hanem az élményt is jobbá teheti mindkét fél számára.

3. Nem szabad sietni

A női izgalom általában fokozatosan épül fel, ezért a türelem kulcsfontosságú. A szakértő szerint sok férfi túl gyorsan akar eredményt elérni, pedig a ráhangolódás legalább annyira fontos, mint maga az aktus. A gyengédség és a fokozatosság sok esetben sokkal többet ér, mint a túlzott intenzitás.

4. Segíthetnek az eszközök is

A cikk szerint egyes párok szívesen használnak különféle szexuális segédeszközöket is az élmény fokozására. Ezek azonban csak akkor működnek jól, ha mindkét fél komfortosan érzi magát velük kapcsolatban. A legfontosabb itt is a kölcsönös beleegyezés.

5. Csak akkor működik, ha valóban akarja az ember

A szerző szerint a nők nagyon gyorsan megérzik, ha a partnerük nem élvezi azt, amit csinál. Az erőltetett vagy kötelességszerű viselkedés könnyen megtörheti az intimitást. A lelkesedés és az odafigyelés sokkal fontosabb, mint bármilyen „technika”.

6. Három hiba, amit jobb elkerülni

A szakértő több kellemetlen helyzetre is felhívta a figyelmet: nem szabad kellemetlen megjegyzéseket tenni a testre, kerülni kell a sürgetést, és fontos, hogy a partner ne érezze magát kellemetlenül vagy feszélyezve. A pozitív visszajelzés viszont sokat segíthet az önbizalom erősítésében.