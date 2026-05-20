Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez már a világháború előszele? Putyin és Kína megüzente, amitől az egész világ tartott

Érdekes

Már a fiatalokat is veszélyezteti a halálos kór – megfejtették az okokat

szex

Nyolc dolog, amit sok férfi rosszul csinál az orális szexnél

45 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sok nő számára az orális szex az együttlétek egyik legfontosabb része, mégis rengeteg a bizonytalanság a témában. Mit szeretnek igazán a nők? Honnan lehet tudni, hogy élvezik az orális szexet? És mik azok a hibák, amelyek pillanatok alatt tönkretehetik a hangulatot?
Link másolása
Vágólapra másolva!
szextippek-tanácsokorális szex

Egy szexuális témákkal foglalkozó oldal, a Hot Octopuss nyolc pontban foglalta össze a legfontosabb tanácsokat azoknak, akik szeretnének magabiztosabbá válni az orális szex terén.

Minden nő más, ezért az is teljesen eltérő lehet, hogy ki milyen orális szexet szeret igazán – Fotó: Unsplash
Minden nő más, ezért az is teljesen eltérő lehet, hogy ki milyen orális szexet szeret igazán
Fotó: Unsplash

8 dolog, amit minden férfinak tudnia kell az orális szexről

1. Nincs két egyforma nő

A szakértő szerint az egyik legnagyobb tévhit, hogy minden nő ugyanazt szereti. Már anatómiailag is nagy különbségek vannak, és ugyanígy eltérő az is, hogy kinek mi okoz örömet.

Van, aki a lassabb, gyengédebb érintéseket kedveli, mások az intenzívebb ingerlést. Éppen ezért fontos, hogy a férfi ne rutinból próbálkozzon.

2. A kommunikáció mindennél fontosabb

A legtöbb nő pontosan tudja, mi esik jól neki, ezért érdemes kérdezni. A szakértő szerint sok férfi fél attól, hogy „elrontja a pillanatot”, pedig az őszinte kommunikáció kifejezetten vonzó lehet.

A nyitottság nemcsak a kapcsolatot erősíti, hanem az élményt is jobbá teheti mindkét fél számára.

3. Nem szabad sietni

A női izgalom általában fokozatosan épül fel, ezért a türelem kulcsfontosságú. A szakértő szerint sok férfi túl gyorsan akar eredményt elérni, pedig a ráhangolódás legalább annyira fontos, mint maga az aktus. A gyengédség és a fokozatosság sok esetben sokkal többet ér, mint a túlzott intenzitás.

4. Segíthetnek az eszközök is

A cikk szerint egyes párok szívesen használnak különféle szexuális segédeszközöket is az élmény fokozására. Ezek azonban csak akkor működnek jól, ha mindkét fél komfortosan érzi magát velük kapcsolatban. A legfontosabb itt is a kölcsönös beleegyezés.

5. Csak akkor működik, ha valóban akarja az ember

A szerző szerint a nők nagyon gyorsan megérzik, ha a partnerük nem élvezi azt, amit csinál. Az erőltetett vagy kötelességszerű viselkedés könnyen megtörheti az intimitást. A lelkesedés és az odafigyelés sokkal fontosabb, mint bármilyen „technika”.

6. Három hiba, amit jobb elkerülni

A szakértő több kellemetlen helyzetre is felhívta a figyelmet: nem szabad kellemetlen megjegyzéseket tenni a testre, kerülni kell a sürgetést, és fontos, hogy a partner ne érezze magát kellemetlenül vagy feszélyezve. A pozitív visszajelzés viszont sokat segíthet az önbizalom erősítésében.

7. A védekezésről sem szabad megfeledkezni

Az orális szex során is terjedhetnek nemi úton fertőző betegségek, ezért a szakértő szerint fontos a felelősségteljes hozzáállás. A kommunikáció és a megfelelő védekezés ebben a helyzetben is alapvető.

8. A legfontosabb: lazítani kell

A szerző szerint a jó szex alapja az, hogy mindkét fél biztonságban és felszabadultan érezze magát. Nem kell minden együttlétnek tökéletesnek lennie, és nem mindig az orgazmus a legfontosabb cél.

A kölcsönös figyelem és az élmény megélése sokkal többet számít.

Itt szexelnek a legtöbbet a világon – meglepő eredmény született

Egy friss elemzés szerint jelentős különbségek vannak az egyes országok között abban, mennyire aktívan szexelnek az emberek. A kutatás több forrás adatait összesítve állította össze a szexuális élettel kapcsolatos 20 országot tartalmazó listát.

Mi az az időzített szex, és hogyan menthet meg egy kapcsolatot?

Egyre több pár állítja, hogy tudatos tervezéssel megőrizhető az intimitás a hosszú távú kapcsolatokban. Az időzített szex sokak számára segít életben tartani a vágyat és megerősíteni a kapcsolatot.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!