Súlyos milliókba kerülhet a szeretet, ha elmarad a papírmunka: ennyi az örökösödési illeték 2026-ban

A hivatalosan öröklési illeték néven ismert kötelezettséget minden olyan vagyonszerzés után meg kell fizetni, amely halálesethez kapcsolódik – legyen szó klasszikus örökségről vagy kötelesrészről. Az alap minden esetben a hagyaték tiszta értéke, vagyis a forgalmi érték csökkentve a tartozásokkal és a temetési költségekkel. A sonline megnézte, hogy az örökösödési illeték 2026-ban mekkora összegre rúghat.
Az örökösödési illeték 2026-ban
A törvény szerint az alábbi kulcsokkal kell kalkulálnunk:
- 9%-os illeték: lakástulajdon és a hozzá kapcsolódó vagyoni értékű jogok (pl. haszonélvezet) megszerzésekor
- 18%-os általános illeték: minden másra (készpénz, telek, értékpapír)
- Gépjárművek: speciális szabály érvényes, a vagyonszerzési illeték kétszeresét kell megfizetni a kor és teljesítmény alapján
Kik úszhatják meg a fizetést?
Az illetékmentesség köre 2026-ban is széles, így a szoros családi kötelékek mentőövet jelentenek. Nem kell illetéket fizetnie az egyenes ági rokonoknak (szülő, gyermek, unoka). A túlélő házastársnak, akit korlátlan mentesség illet meg, valamint a testvéreknek (legyen szó édes, fél- vagy örökbefogadott testvérről). Az alacsony értékű ingóságok szintén illetékmentességet élveznek (300 000 forintig, kivéve a gépjárművet).
Szép dolog a szerelem, de a jog könyörtelen a szakítás vagy egy tragédia után
A párok körében is egyre gyakoribb, hogy házasság nélkül, élettársként élik le életüket. Ez azonban hatalmas csapda lehet.
Sokan hiszik, hogy az együttélés évei alatt szerzett vagyon automatikusan közös, ám a jogi valóság kijózanító lehet
– árulta el Fóris Kálmán kaposvári ügyvéd.
A házasság esetében a vagyonmegosztás általában fele-fele arányban történik, ám az élettársaknál ez nem automatikus.
Ha a kapcsolat véget ér, a bíróság a szerzési arányokat vizsgálja. Aki többet tett a közösbe, annak nagyobb szelet járhat
– magyarázta az ügyvéd.
A legnagyobb hidegzuhany azonban halál esetén éri a túlélő felet. Mivel az élettárs a törvény szerint nem minősül törvényes örökösnek, végrendelet hiányában semmit nem kap a közös otthonból, ha az az elhunyt nevén volt. Ha van is végrendelet, az élettársnak meg kell fizetnie a 9%-os vagy 18%-os illetéket, mivel rá nem vonatkoznak a rokoni mentességek.
A házassági szerződés lehet a megoldás
Érdemes akkor papírra vetni a megállapodást, amikor még „békesség van”. Az ügyvéd felidézett egy tanulságos esetet: egy pár azért nem írt szerződést, mert a hölgy szerint az „megölné a romantikát”. Később azonban egy tragédia vagy szakítás után a bizonyítási eljárás sokkal fájdalmasabb és drágább, mint egy időben megkötött szerződés.
Sokan nem tudják: így veszítheti el valaki az örökségét egyetlen családi konfliktus miatt
Sokan hiszik, hogy a családi vagyon automatikusan jár a hozzátartozóknak. Az öröklés azonban komoly meglepetéseket tartogathat, különösen akkor, ha az örökhagyó valakit kitagadott az örökségből.
