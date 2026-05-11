A veszprémi állatkert lakója, az 50 éves Pablo Európa legidősebb állatkerti szélesszájú orrszarvúja

Pablo 1977-ben született a San Diego Zoóban, és hosszú élete során már több generáció szívébe lopta be magát. A különleges orrszarvú a világ több állatkertjében is megfordult, jelenleg pedig a Veszprémi Állatkert egyik legismertebb és legkedveltebb lakója, hívta fel a figyelmet a Veol.

Pablo, a Veszprémi Állatkert szélesszájú orrszarvúja jövőre lesz 50 éves – Fotó: Balint Kovacs

Jövőre lesz ötvenéves Pablo, a szélesszájú orrszarvú

Szekér Pál, az állatkert egyik állatorvosa egy videóban beszélt Pablo mindennapjairól és az idős állat gondozásának kihívásairól. Elmondta, hogy az orrszarvú jövőre tölti be az ötvenedik életévét.

A Veszprémi Állatkertben Pablo számára két tágas kifutó áll rendelkezésre, amelyek közül az egyik egy közel kéthektáros terület. Ezen a kifutón antilopokkal, zebrákkal és impalákkal él együtt, természetközeli környezetben.

Az állatorvos szerint Pablo egész életében jó egészségnek örvendett, komolyabb betegsége nem volt, csupán kisebb ízületi problémák jelentkeztek nála idős korára. Az orrszarvú ma már speciális tápot kap, emellett gyorsan felszívódó kollagén készítménnyel segítik ízületeinek állapotát, valamint vitaminokban gazdag táplálék-kiegészítőkkel is támogatják egészségét.

Az állatkertben folyamatos odafigyeléssel gondoskodnak Pablo jólétéről, aki különleges életkorával és nyugodt természetével továbbra is a Veszprémi Állatkert egyik legnagyobb büszkesége.

