Most is volt telitalálat az ötös lottón? Mutatjuk!

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 18. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
A nyerőszámok: 16 (tizenhat) 34 (harmincnégy) 38 (harmincnyolc) 51 (ötvenegy) 57 (ötvenhét)
Nyeremények: 5 találatos szelvény nem volt; 4 találatos szelvény 33 darab, nyereményük egyenként 1.266.355 forint; 3 találatos szelvény 1802 darab, nyereményük egyenként 25.400 forint; 2 találatos szelvény 49.410 darab, nyereményük egyenként 3505 forint.
Joker: 517851
A következő héten 467 millió forint lesz a főnyeremény.
