Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Úgy nekiestek Zelenszkijnek, mint részeg a kocsmaajtónak – mutatjuk!

Szenzáció

Átírhatja a történelmet a 700 éves múmia halálos titka

Balaton

Őz a Balatonban? – különös jelenet lepte meg a parton sétálókat – Videó

50 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem mindennapi látvány fogadta a Balaton partján sétálókat: egy őz tűnt fel a tó vizében. Az őz a Balatonban könnyed ugrásokkal haladt a sekély vízben, a különös jelenetről készült felvételek pedig gyorsan terjedni kezdtek az interneten.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Balatonalacsony vízállásőz

A szokatlan eset 2026 májusában, a Balaton déli partján, Balatonszéplak-alsó közelében történt. Az őz a Balatonban nem úszott, hanem a sekély vízben ugrálva közlekedett, ami sokakat meglepett, hiszen vadon élő állatot ritkán látni ilyen közel a tóparti sétányokhoz és fürdőhelyekhez.

Őz a Balatonban: különös jelenet lepte meg a parton sétálókat - Balaton, őz, GIF, BalatonőzGIF,
Őz a Balatonban: különös jelenet lepte meg a parton sétálókat
Fotó: benceurkuti6 / TikTok

Különös jelenet a déli parton

A beszámolók szerint az állat nyugodtan haladt előre a vízben, miközben többen is megálltak, hogy megörökítsék a ritka pillanatot. A videókon jól látszik, hogy az őz nem tűnt pánikban lévőnek, inkább úgy mozgott, mintha egy sekély részen próbálna átkelni.

@benceurkuti6

♬ eredeti hang - Bódi Margó

Őz a Balatonban – ezért került az állat a vízbe

A jelenség hátterében a Balaton alacsony vízállása állhat. A déli parton több helyen nagy kiterjedésű, sekély víz alakulhat ki, ahol akár egy vadállat is könnyebben tud közlekedni.

Az őz Zamárdinál menekült a vízbe, mert valamitől megriadhatott. Bár a látvány meglepő, a szakértők szerint egy ilyen helyzet nem feltétlenül jelent bajt.

A ritka látvány a vízállásra is felhívta a figyelmet

A felvételek nemcsak az állat miatt keltettek érdeklődést, hanem azért is, mert ismét ráirányították a figyelmet a Balaton alacsony vízszintjére. A tó sekélyebb részei különösen a déli part mentén válhatnak látványossá, ahol a víz sok helyen csak bokáig vagy térdig érhet – írja a FEOL.

A különleges balatoni jelenet így egyszerre volt kedves természeti érdekesség és látványos emlékeztető arra, mennyire változékony lehet a tó állapota.

További híreink:

Dávid-szarvas borjak születtek a miskolci állatkertben

Különleges apróságokkal gyarapodott a miskolci állatkert: Dávid-szarvas borjak születtek az intézményben. A Dávid-szarvas borjak április elején jöttek világra, és már egyre aktívabban fedezik fel környezetüket.

Életveszélyes pillanatok: őzek cikáztak az autók között Balatonfenyvesen – videó

Elképesztő képsorokat rögzített egy férfi Balatonfenyvesen. Egy csapatnyi őz a 7-es főúton közlekedő autók között cikázott és csak a szerencsén, valamint az autósok óvatosságán múlt, hogy nem történt tragédia az életveszélyes helyzetben.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!