Őz a Balatonban? – különös jelenet lepte meg a parton sétálókat – Videó

A szokatlan eset 2026 májusában, a Balaton déli partján, Balatonszéplak-alsó közelében történt. Az őz a Balatonban nem úszott, hanem a sekély vízben ugrálva közlekedett, ami sokakat meglepett, hiszen vadon élő állatot ritkán látni ilyen közel a tóparti sétányokhoz és fürdőhelyekhez.
Különös jelenet a déli parton
A beszámolók szerint az állat nyugodtan haladt előre a vízben, miközben többen is megálltak, hogy megörökítsék a ritka pillanatot. A videókon jól látszik, hogy az őz nem tűnt pánikban lévőnek, inkább úgy mozgott, mintha egy sekély részen próbálna átkelni.
Őz a Balatonban – ezért került az állat a vízbe
A jelenség hátterében a Balaton alacsony vízállása állhat. A déli parton több helyen nagy kiterjedésű, sekély víz alakulhat ki, ahol akár egy vadállat is könnyebben tud közlekedni.
Az őz Zamárdinál menekült a vízbe, mert valamitől megriadhatott. Bár a látvány meglepő, a szakértők szerint egy ilyen helyzet nem feltétlenül jelent bajt.
A ritka látvány a vízállásra is felhívta a figyelmet
A felvételek nemcsak az állat miatt keltettek érdeklődést, hanem azért is, mert ismét ráirányították a figyelmet a Balaton alacsony vízszintjére. A tó sekélyebb részei különösen a déli part mentén válhatnak látványossá, ahol a víz sok helyen csak bokáig vagy térdig érhet – írja a FEOL.
A különleges balatoni jelenet így egyszerre volt kedves természeti érdekesség és látványos emlékeztető arra, mennyire változékony lehet a tó állapota.
