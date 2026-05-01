Pál Dénes lesz a Ridikül első férfi műsorvezetője

A Duna közösségi oldalán napok óta találgatják a követők, hogy ki lesz a Ridikül első férfi műsorvezetője, a rengeteg komment között többször felmerült Pál Dénes neve is. Azoknak lett igazuk, akik rá tippeltek: a május 4-i héten az énekes házigazda szerepben várja a nézőket, számolt be a blikk.hu.

Pál Dénes talpraesettsége még a kollégákat is meglepte – Fotó: MW Bulvár

Pál Dénes elárulta, a felkérés váratlanul érte, és első reakciója az volt: „Én? Műsorvezető? Semmiképp!” – derült ki az MTVA által kiadott közleményből.

Pál Dénes ki szerette volna próbálni magát egy beszélgetős műsorban

„A feleségemmel már korábban is beszélgettünk arról, hogy szívesen kipróbálnám magam egyszer egy beszélgetős műsorban, ezért átgondoltam, és azt mondtam, miért ne? Vágjunk bele!... Utólag igazán örülök, hogy elvállaltam, mert összességében nagyon jól éreztem magam. Persze, volt bennem drukk rendesen, mert teljesen idegen volt a feladat, és ráadásul négy beszélgetőpartnert kellett koordinálni, a szerkesztők szerint ez gyakorlott műsorvezetőknek is komoly kihívást jelenthet. Ebbe előzetesen bele sem gondoltam. Viszont mindenki támogatott és a heti adások témáiban is otthonosan mozogtam” – mondta Pál Dénes.

Kellemesen csalódtak benne a kollégák

A kollégák alapvetően kicsit introvertáltabb típusnak ismertek, de az első forgatás után mindenki kellemesen csalódott, szerintük jól sikerült. Innentől kezdve igazán élveztem a forgatásokat

– tette hozzá.

A hétfői debütálás során az énekes először a férfi előadók kihívásairól és sikereiről beszélget olyan zenészekkel, mint Závodi Gábor, Heatlie Dávid, Heincz Gábor Biga és Gudics Máté. Kedden a modern fogyasztói lét és a mögötte húzódó társadalmi minták, majd a férfi barátságok kontra női barátságok kérdései kerülnek előtérbe. A házigazda egy szívéhez közelálló témával jelentkezik csütörtökön, ráirányítva a figyelmet az állatvédelem aktualitásaira. Zárásként a digitális tér hatásait járja körül vendégeivel.

