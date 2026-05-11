Ennyivel kerül többe egy kakaós palacsinta a Balatonon, mint tavaly

A Kisalföld legutóbb a 2026-os nyári szezon palacsintaárait nézte meg a balatoni büfékben. Ezek már az új árak, a szezonra érvényes árak. A lap két strandbüfénél nézte meg a kínálatot az északi parton, Balatonalmádiban.

Jelentősen nőttek a palacsintaárak a Balatonon

Fotó: NataliaPopova / Shutterstock

Palacsintaárak 2026-ban a Balatonnál

2020-ban a balatoni büfékben a palacsinta ára 200 és 400 forint között mozgott darabonként, a tölteléktől (lekváros, kakaós, túrós) és a helyszíntől függően.

A tavalyi felméréskor a kakaós palacsinta 200-300, a nutellás 450 forint volt.

Idén ez így néz ki: az első büfében 450-től kezdődtek az árak, a kakaós 450 volt, a nutellás 500. Egy másik balatoni büfénél a kakaós, fahéjas, lekváros 500, a nutellás 550, a diós, mákos, túrós, áfonyás szintén, a meggyes-túrós, meggyes-mákos 650 forint. Tehát jelentős áremelkedés tapasztalható.

Ha a lángosok áraira kíváncsi, kattintson!

Erről is írtuk korábban az Origón:

Diétázik? Így fér bele a palacsinta – mutatjuk a legegészségesebb verziókat

Egyre többen keresik, hogyan tehetik kedvenc reggelijüket táplálóbbá és kiegyensúlyozottabbá anélkül, hogy le kellene mondani az ízekről. A palacsinta néhány egyszerű alapanyagcserével könnyen beilleszthető egy tudatosabb étrendbe is. Megmutatjuk, milyen lisztet, édesítőt és feltéteket érdemes választani, ha a cél a laktatóbb, stabilabb energiaszintet biztosító változat.

Ezt tegye a palacsintába, ha igazán laktató reggelit szeretne

Könnyű, levegős palacsinta készülhet túróval vagy krémsajttal, tojással, fehérjeporral és fahéjjal. A protein palacsinta gyorsan elkészíthető, kevés kókuszzsíron kell megsütni serpenyőben. Feltétként mogyoró-, mandula- vagy kesuvaj is jól illik hozzá.