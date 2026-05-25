Kudarc vagy siker: ezen múlik idén, lesz-e bő termés a kertben

A palánták fejlődéséhez elengedhetetlen a foszfortúlsúlyos tápanyagellátás, amely a megfelelő gyökérképződést segíti. Ehhez mű- vagy szerves trágyát, illetve palántanevelő tápoldatokat javasoltak a gazdaboltban. A kiültetés időpontja sokat számít. A túl korai ültetés fagyveszélyt hordoz, míg a túlfejlett, már virágzó palánták nehezen alkalmazkodnak, ledobják virágaikat, és csak hetek múlva indulnak újra fejlődésnek. A fiatalabb palánták ezzel szemben gyorsabban megerősödnek a szabadban, mutatott rá a szakemberek segítségével a zaol.hu.

Palánták: itt dől el a termés mennyisége

Az ültetőgödörbe szerves vagy műtrágya is kerülhet, előbbi komplexebb tápanyagellátást biztosít. Mikorrhiza gomba készítmények (Szimbivit és Mikomax) használatával a gyökérzet fejlődése tovább javítható, ami akár 30-40 százalékkal is növelheti a terméshozamot. Vasat és magnéziumot is adhatunk nekik, többek között a keserűsó, vasgálic is jó választás, melyektől sokkal zöldebbek és erősebbek lesznek a növényeink.

A kiültetés után a rendszeres öntözés elengedhetetlen, mivel a növények ilyenkor fejlesztik ki gyökérzetüket. A tápanyag-utánpótlást a szezon során folyamatosan biztosítani kell

– árulták el a zalaegerszegi Vetőmag és Gazdabolt tulajdonosai, Pudner Viktor és Héder Kinga.

A paprika és a paradicsom betegségei

Mindkét növénynél gyakori probléma a kalciumhiány, amely barna foltok formájában jelenik meg a termésen. Ez nem fertőzés, hanem tápanyaghiány, amely megfelelő pótlással kezelhető. A paradicsomnál a fitoftóra okoz leggyakrabban gondot, amely a levelek barnulásával jár, míg a paprikánál az alternária jelenik meg levélfoltosság formájában. A védekezéshez megfelelő növényvédő szerek alkalmazása szükséges.

A levéltetvek mindkét növényen megjelenhetnek, így rovarölő kezelésre is szükség lehet. Fontos szabály, hogy öntözéskor ne érje víz a leveleket, mert az elősegíti a gombás betegségek kialakulását.

Túl sok fény és stressz is érheti a növényt

A paprika kifejezetten kedveli a napos helyet, míg a paradicsom az utóbbi években egyre nehezebben viseli az erős napsütést, ezért sok helyen árnyékolást alkalmaznak. A kiültetés minden esetben stresszt jelent a növénynek, amelyet biostimulátorokkal (Radifarm, Megafol, Trainer) lehet csökkenteni. Ezek segítik a tápanyagfelvétel újraindulását, és hozzájárulnak az egészséges fejlődéshez.