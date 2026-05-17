Berobbant a palántaszezon, de meddig érdemes várni az ültetésre?

Megkezdődött az idei palántaszezon, és a kertészkedők máris ellepték a piacokat és az őstermelők standjait. A szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a kiültetéssel még nem érdemes sietni, mert a hirtelen lehűlés könnyen kárt tehet a frissen vásárolt palántákban – írja a Kisalföld.

Májusi szabály, amit sokan elrontanak: a palánta kiültetésének titka (a kép illusztráció)

A vásárlók leginkább a paradicsom, paprika és uborkapalánta iránt érdeklődnek, de egyre többen keresnek padlizsánt, zellert, karalábét és epret is. A fűszernövények kínálata is bőséges, így a kertbarátok szinte minden szükséges növényt beszerezhetnek a szezon elején.

A termelők szerint azonban a palánták kiültetésével célszerű megvárni legalább május közepét, Zsófia napját, amikor már stabilabb a talajhőmérséklet.

Nem mindegy, mikor kerül ki szabadba a palánta

Egy nyúli termelő arra hívta fel a figyelmet, hogy sokan túl korán ültetik ki a palántákat, ami komoly veszteséget okozhat. Tapasztalatok szerint 10°C alatti talajhőmérsékletnél a növények könnyen „megfáznak”, különösen az uborka és a padlizsán érzékeny a hidegre.

A kertészek azt tapasztalják, hogy évről évre többen nevelnek saját palántát otthon, nem csak vásárolnak kész növényeket. Sokan azonban még bizonytalanok, mert a saját nevelésű palánták gyakran kisebbek, mint a kertészetiek, de gyors fejlődéssel hamar beérik őket. A kínálat is egyre szélesebb: többféle paprika és paradicsom palánta, balkonparadicsom, különleges chili fajták, valamint klasszikus zöldségek is elérhetők.

Fontos szabályok a palánták gondozásához

A sikeres palántanevelés egyik alapja a megfelelő gondozás. A növényeknek sok fényre és rendszeres öntözésre van szükségük, de nem mindegy az időzítés sem: a reggeli locsolás a legkedvezőbb, mert a növények napközben tudják felvenni a tápanyagokat. Emellett fontos, hogy megbízható forrásból származó magból nevelt palántát vásároljunk, mert a betegségek és vírusok komoly károkat okozhatnak a kertben.

Aki most nem lép, lemarad – ezekből a palántákból hiány lehet

A palántázás időzítése idén sok kertészkedő számára okozott fejtörést, ugyanis a hosszúra nyúlt tél miatt később indult a szezon. A szakemberek szerint azonban mostanra elérkezett az ideális időszak, így egyre többen vágnak bele a palántavásárlás és kiültetés folyamatába.