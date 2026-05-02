Aki most nem lép, lemarad – ezekből a palántákból hiány lehet

A palántázás időzítése idén sok kertészkedő számára okozott fejtörést, ugyanis a hosszúra nyúlt tél miatt később indult a szezon. A szakemberek szerint azonban mostanra elérkezett az ideális időszak, így egyre többen vágnak bele a palántavásárlás és kiültetés folyamatába – írja a ZAOL.

A palántázás időszakában a legkeresettebb paprikapalánta és paradicsompalánta fajták gyorsan elfogynak a piacokon Fotó:Illusztráció/Unplash

Palántázás: ezek a legkeresettebb paprikapalánta és paradicsompalánta fajták

A kertészetek tapasztalatai alapján a paprikapalánta és a paradicsompalánta iránt kiemelkedően nagy a kereslet. A halványzöld, úgynevezett „gyomorkímélő” paprikafajták különösen népszerűek, de a sárga, korai érésű típusok is gyorsan fogynak. Ezek előnye, hogy rövid idő alatt termést hoznak, így a kertészkedők hamar élvezhetik a munkájuk gyümölcsét.

A paradicsompalánta esetében továbbra is a koktélfajták vezetik a listát, de egyre többen választják a félmagas növekedésű típusokat is.

Ezek a fajták kevesebb gondozást igényelnek, nem szükséges rendszeresen kötözni vagy metszeni őket, ami különösen vonzó lehet a kezdő kertészek számára.

A szakértők szerint a palántázás egyik legfontosabb feltétele a megfelelő talajhőmérséklet. Akkor érdemes kiültetni a növényeket, ha a talaj tartósan 6 Celsius-fok fölé melegszik. Ha ezt nem várja meg, a palánták fejlődése lelassulhat, vagy akár károsodhat is.

Fontos szempont az is, hogy ne vigye túlzásba a tápanyag-utánpótlást. Bár csábító lehet a gyors növekedés, a túl sok tápanyag hosszú távon ronthatja a terméshozamot. A paprika és a paradicsom viszonylag kevés tápanyaggal is szépen fejlődik, ha megfelelő környezetet biztosít számukra.

Egyre népszerűbb a magaságyásos termesztés

Az utóbbi években látványosan nőtt a magaságyásos termesztés iránti érdeklődés. Ennek egyik oka, hogy kisebb helyen is hatékonyan lehet termelni, ráadásul a talaj minősége is könnyebben kontrollálható. A megfelelő kialakítás mellett sűrűbb ültetés is lehetséges, ami bőséges termést eredményezhet.

A palánta vásárlás során sok kertészet már nemcsak növényeket kínál, hanem hasznos tanácsokat is ad.

Ez különösen fontos lehet azok számára, akik most vágnak bele először a kertészkedésbe.

Meddig tart a palántaszezon?

A palántaszezon jellemzően május végéig tart, de a legkeresettebb fajták már jóval korábban elfogyhatnak. Éppen ezért a szakértők azt javasolják, hogy aki biztosra szeretne menni, időben szerezze be a kiválasztott növényeket.