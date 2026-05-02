Aki most nem lép, lemarad – ezekből a palántákból hiány lehet

A palántázás időzítése idén sok kertészkedő számára okozott fejtörést, ugyanis a hosszúra nyúlt tél miatt később indult a szezon. A szakemberek szerint azonban mostanra elérkezett az ideális időszak, így egyre többen vágnak bele a palántavásárlás és kiültetés folyamatába – írja a ZAOL.
Palántázás: ezek a legkeresettebb paprikapalánta és paradicsompalánta fajták
A kertészetek tapasztalatai alapján a paprikapalánta és a paradicsompalánta iránt kiemelkedően nagy a kereslet. A halványzöld, úgynevezett „gyomorkímélő” paprikafajták különösen népszerűek, de a sárga, korai érésű típusok is gyorsan fogynak. Ezek előnye, hogy rövid idő alatt termést hoznak, így a kertészkedők hamar élvezhetik a munkájuk gyümölcsét.
A paradicsompalánta esetében továbbra is a koktélfajták vezetik a listát, de egyre többen választják a félmagas növekedésű típusokat is.
Ezek a fajták kevesebb gondozást igényelnek, nem szükséges rendszeresen kötözni vagy metszeni őket, ami különösen vonzó lehet a kezdő kertészek számára.
A szakértők szerint a palántázás egyik legfontosabb feltétele a megfelelő talajhőmérséklet. Akkor érdemes kiültetni a növényeket, ha a talaj tartósan 6 Celsius-fok fölé melegszik. Ha ezt nem várja meg, a palánták fejlődése lelassulhat, vagy akár károsodhat is.
Fontos szempont az is, hogy ne vigye túlzásba a tápanyag-utánpótlást. Bár csábító lehet a gyors növekedés, a túl sok tápanyag hosszú távon ronthatja a terméshozamot. A paprika és a paradicsom viszonylag kevés tápanyaggal is szépen fejlődik, ha megfelelő környezetet biztosít számukra.
Egyre népszerűbb a magaságyásos termesztés
Az utóbbi években látványosan nőtt a magaságyásos termesztés iránti érdeklődés. Ennek egyik oka, hogy kisebb helyen is hatékonyan lehet termelni, ráadásul a talaj minősége is könnyebben kontrollálható. A megfelelő kialakítás mellett sűrűbb ültetés is lehetséges, ami bőséges termést eredményezhet.
A palánta vásárlás során sok kertészet már nemcsak növényeket kínál, hanem hasznos tanácsokat is ad.
Ez különösen fontos lehet azok számára, akik most vágnak bele először a kertészkedésbe.
Meddig tart a palántaszezon?
A palántaszezon jellemzően május végéig tart, de a legkeresettebb fajták már jóval korábban elfogyhatnak. Éppen ezért a szakértők azt javasolják, hogy aki biztosra szeretne menni, időben szerezze be a kiválasztott növényeket.
A palántázás nemcsak egy egyszerű tavaszi feladat, hanem egy olyan folyamat, amely meghatározza az egész szezon termését. Ha jól választ, és odafigyel az alapvető szabályokra, bőséges és egészséges termésre számíthat.
Nagy öröm a saját palánta, de nem mindegy honnan való a mag
Akkor lehetünk száz százalékig biztosak benne, hogy a kívánt fajtát ültetjük ki, ha a palántát magunk is neveljük.
Paradicsomot ültetne? – Mutatjuk, mikor és hogyan tegye, hogy szép termést kapjon
Április közepén már sok piacon megjelentek a palánták, ezért sok kiskerttulajdonosban felmerül a kérdés, vajon érdemes-e már most kiültetni őket. A paradicsom azonban kifejezetten érzékeny a hidegre, ezért a túl korai ültetés könnyen kárt okozhat a nem olcsó palántákban.