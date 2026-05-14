Palvin Barbara terhes – Cannes-ban már nem tudták titkolni

Palvin Barbara és Dylan Sprouse Cannes-ban jelentek meg együtt, és a vörös szőnyegen már nem lehetett nem észrevenni a változást. Palvin Barbara első gyermekét várja, a magyar modell pedig férjével együtt először mutatkozott úgy nyilvánosan, hogy a várandósság már jól látszott rajta.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon jelent meg együtt, ahol a rajongók szerint már egyértelműen látszott, hogy a magyar modell várandós. Palvin Barbara terhességéről hetek óta pletykáltak, a friss fotók után azonban sokak szerint már nincs kérdés: a sztárpár az első gyermekét várja. Palvin Barbara és Dylan Sprouse Cannes-ban jelent meg együtt, ahol a modell babapocakja is feltűnt a fotósoknak Fotó: Arnold Jerocki/GC Images/Getty Images A bejegyzés megtekintése az Instagramon Barbara Palvin (@realbarbarapalvin) által megosztott bejegyzés

