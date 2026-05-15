Palvin Barbi akaratlanul is elárulhatta, kisfiút vagy kislányt vár

Cannes vörös szőnyegén minden szem a szupermodellre szegeződött, aki először mutatta meg terhespocakját férje, Dylan Sprouse oldalán. Palvin Barbi karatlanul is elárulhatta a születendő baba nemét.
Palvin Barbi Cannes-ban mutatta meg először látványosan gömbölyödő terhespocakját, amikor férjével, Dylan Sprouse-szal együtt megjelent a filmfesztivál vörös szőnyegén. A 32 éves szupermodell egy halványkék, uszályos estélyiben lépett a kamerák elé, és hivatalosan is megerősítette, hogy első gyermekét várja. A megjelenés azonban sokak szerint egy apró, de árulkodó részletet is rejthetett – írja a Blikk.

Palvin Barbi Cannes-ban mutatta meg először terhespocakját – Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / 00755145

Palvin Barbi terhessége körül új találgatás indult

Palvin Barbi hivatalosan is bejelentette, hogy férjével, Dylan Sprouse-szal első gyermeküket várják. A modell a Cannes-i Filmfesztivál vörös szőnyegén mutatta meg először nyilvánosan a terhespocakját, ahol egy kék estélyiben jelent meg, és többször is hangsúlyozta a pocakját a kamerák előtt. A rajongók körében hamar elindult a találgatás a baba neméről, miután Barbi kék ruhát viselt az eseményen, amelyen más hangsúlyos szín nem is szerepelt. Sokan úgy gondolják, hogy ez akár utalás is lehet arra, hogy kisfiút hord a szíve alatt, bár erre nincs hivatalos megerősítés.

Palvin Barbara otthonosan mozog a kamera előtt: ezekben a filmekben szerepelt a magyar modell

A magyar modell a filmek világába is belekóstolt eddigi karrierje során. Íme Palvin Barbara filmszerepei!

 

Palvin Barbi nem rejtegeti tovább – megható videón a babapocak

A magyar modell és Dylan Sprouse együtt jelentek meg Cannes-ban, ahol a vörös szőnyegen már sokaknak feltűnt a látványos változás. Palvin Barbi férjével először mutatkozott úgy nyilvánosan, hogy várandóssága már jól látható volt.

 

 

