„Tragikomédia” – Panyi Miklós brutális posztban ment neki Magyar Péternek

Panyi Miklós a közösségi oldalán hosszú bejegyzésben reagált a Havasi Bertalan felmentése körül kialakult vitára. Szerinte már önmagában az is bizonyítja a jogi problémát, hogy a Tisza Párt részéről napok óta próbálják magyarázni a vitatott dokumentum szövegét. Úgy fogalmazott: a hibás szöveg ténye egyértelmű, ezen nincs mit vitatni.

Panyi Miklós hosszú Facebook-bejegyzésben bírálta Magyar Pétert és a Tisza Párt működését a Havasi Bertalan körüli vita kapcsán Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A politikus bejegyzésében azt állította, hogy Magyar Péter működését jelenleg inkább a konfliktuskeresés és a kommunikációs látványelemek uralják, mintsem a valódi kormányzati munka. Példaként hibás törvényjavaslatokat, vitatott rendeleteket és szerinte félrevezető kommunikációs akciókat említett. Panyi Miklós szerint miközben érdemi szakpolitikai eredmények nem születtek, addig folyamatos a közösségi médiás kampány és a politikai feszültségkeltés.