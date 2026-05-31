Ezt a hibát mindenki elköveti: így pusztul el a paradicsom a kánikulában

A nyári hőség komoly kihívást jelent a kertészek számára, különösen a paradicsom termesztésénél, ahol a nem megfelelő öntözés és gondozás akár a teljes termés elvesztéséhez is vezethet – írja a KEMMA.

Ettől marad életben a paradicsom a legnagyobb hőségben

Fotó: Unsplash

Szegedi Zoltán tarjáni kertész szerint az egyik leggyakoribb probléma, hogy sokan minden nap, kevés vízzel locsolják a növényeket. Ez azonban nem segíti, hanem gyengíti a paradicsom gyökérzetét, mert a víz csak a talaj felszínét nedvesíti, ahol gyorsan elpárolog. A helyes megoldás a ritkább, de alapos, mély öntözés, amely a gyökerek mélyebb rétegeit is eléri.

Fontos tényező a víz hőmérséklete is: a fúrt kútból érkező hideg víz sokkhatást okozhat a növényeknek. Ezért ajánlott a vizet először egy tartályban felmelegíteni, és csak utána öntözni vele a paradicsom töveket.

A szakértő arra is felhívja a figyelmet, hogy az öntözést mindig kora reggel vagy késő este végezzük, mert a napközbeni vízcseppek akár lombégést is okozhatnak.

Végül egy profi tippet is megosztott: érdemes inkább lugasrendszerben gondolkodni a hagyományos karózás helyett, mert így könnyebben árnyékolható a növény, ami védi a paradicsom termést a nyári hőstressztől.

A paradicsom az egyik legnépszerűbb növény a hazai kertekben, de nem mindegy, mivel ültetjük össze. A káposzta például kifejezetten rossz szomszéd: hatalmas a tápanyagigénye, így könnyen „legyőzi” a paradicsomot. Ugyanez igaz a brokkolira is, amely szintén komoly konkurenciát jelent. A kukorica sem jó választás, még akkor sem, ha a konyhában jól működik együtt a paradicsommal.

