Egy év után sincs felelős a parajdi bányakatasztrófa ügyében – mi folyik itt?

A Recorder helyszíni riportjában a székelyföldi településen veszi számba a bányakatasztrófa hatásait. Elhangzik: a sóbánya működésekor még évente százezrek által látogatott Hargita megyei településen ma már csak egyetlen szálloda tart nyitva, a panziók, más szálláshelyek és a turizmushoz kapcsolódó, közétkeztetéssel, szuvenírárusítással foglalkozó kisvállalkozások is bezártak.

A parajdi bányakatasztrófa után egy évvel sincs felelős, miközben a lezárt sóbánya, az elmaradt munkálatok és a Kis-Küküllő ökológiai katasztrófa hatásai továbbra is sújtják a térséget

Parajdi bányakatasztrófa: súlyos mulasztások és eltűnt felelősök egy évvel a tragédia után

A parajdi sóbánya elárasztásának - melyet később a Kis-Küküllőn ökológiai katasztrófa követett -, továbbra sem nevezték meg a felelőseit. A Salrom a rábízott sürgősségi munkálatokat sem végezte el teljesen. Ezek közül csak a Korond-patak vízét a bánya fölött átvezető csőrendszer készült el hat hónap késéssel. A patak medrének lebetonozása, mellyel a jövőbeli szivárgásokat kívánják megelőzni, várat magára. A Korond-patakon megépítendő árvízvédelmi rendszer, a védőgát és záportározó munkálatai a tervek szerint idén kezdődhetnek el.

Míg a tavaly májusi katasztrófa után a nemzetközi szakértők részvételével tartott megbeszéléseken a tárnákat elöntő víz kiszivattyúzásának lehetőségeiről is szó esett, mára ez már egyáltalán nincs napirenden - hangzik el a riportban.

A hétfőn este bemutatott riportban a Recorder felidézi a miniszterelnök ellenőrző testületének jelentését, mely szerint a Salrom évek óta tudott a veszélyről, ennek ellenére nem végezte el a szükséges beruházásokat, holott pénzforrásai is voltak. Constantin Dan Dobrea igazgató jelenleg is hivatalban van, bár Radu Miruta korábbi gazdasági miniszter többször is kérte a lemondását. Miruta elmondta: a román korrupcióellenes ügyészséghez (DNA) fordult a bányakatasztrófa ügyében, és lecserélte a vállalat igazgatótanácsát, melynek az igazgató felelősségét is ki kellett volna elemeznie.

Constatin Dan Dobrea a portálnak elmondta: az árvízvédelmi munkálatok nem tartoztak a Salrom hatáskörébe, és a hatályos törvények szerint a vállalat mindent megtett, ami módjában állt, hogy elejét vegye a katasztrófának. Sorin Randasu, a vízügyi hatóság vezetője azt állítja: a vízügyesek azért nem tudtak beavatkozni, mivel nem kaptak elegendő információt a Salromtól a helyzet súlyosságáról.