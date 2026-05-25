Más parkolt le a háza előtt? – ezt mondja a jogszabály

Magyarországon, 2026-ban is sok lakóövezetben okoz feszültséget a ház előtti parkolás kérdése. Bár sokan saját helyükként tekintenek az ingatlanuk előtti útszakaszra, az esetek többségében közterületről van szó, amelyet más autósok is használhatnak, ha betartják a KRESZ előírásait – hívta fel a figyelmet a FEOL.hu.
Parkolás a ház előtt: kié valójában a hely?
A házak előtti útszakasz általában nem a tulajdonos magánterülete, hanem közterület. Ez azt jelenti, hogy bárki megállhat ott, amennyiben nincs tiltó tábla, felfestés vagy más korlátozás.
Hiába kellemetlen, ha valaki napokig ugyanazon a helyen hagyja az autóját, önmagában ez még nem szabálytalan. A lényeg az, hogy a jármű ne veszélyeztesse a személy- és vagyonbiztonságot, és másokat ne akadályozzon indokolatlanul.
Mikor lehet mégis gond a várakozásból?
Probléma akkor lehet, ha az autó kapubejárót torlaszol el, akadályozza a közlekedést, veszélyes helyen áll, vagy olyan területen parkol, ahol ezt tábla tiltja. Ilyen esetben már érdemes lehet intézkedést kérni.
Ha azonban az autó szabályosan áll, nincs megállni tilos tábla, és nem akadályozza a forgalmat, a lakónak nincs automatikus joga elküldeni a jármű tulajdonosát.
Bosszantó, de sokszor szabályos
A ház előtti parkolóhely tehát a legtöbb esetben nem „saját” hely, még akkor sem, ha valaki évek óta ott szokott megállni. A helyzet kellemetlen lehet, de jogilag csak akkor van teendő, ha a parkoló autó valóban szabályt sért.
