Más parkolt le a háza előtt? – ezt mondja a jogszabály

Magyarországon, 2026-ban is sok lakóövezetben okoz feszültséget a ház előtti parkolás kérdése. Bár sokan saját helyükként tekintenek az ingatlanuk előtti útszakaszra, az esetek többségében közterületről van szó, amelyet más autósok is használhatnak, ha betartják a KRESZ előírásait – hívta fel a figyelmet a FEOL.hu.

Parkolás a ház előtt: ezt teheti, ha más áll meg az otthona előtt

Parkolás a ház előtt: kié valójában a hely?

A házak előtti útszakasz általában nem a tulajdonos magánterülete, hanem közterület. Ez azt jelenti, hogy bárki megállhat ott, amennyiben nincs tiltó tábla, felfestés vagy más korlátozás.

Hiába kellemetlen, ha valaki napokig ugyanazon a helyen hagyja az autóját, önmagában ez még nem szabálytalan. A lényeg az, hogy a jármű ne veszélyeztesse a személy- és vagyonbiztonságot, és másokat ne akadályozzon indokolatlanul.

Mikor lehet mégis gond a várakozásból?

Probléma akkor lehet, ha az autó kapubejárót torlaszol el, akadályozza a közlekedést, veszélyes helyen áll, vagy olyan területen parkol, ahol ezt tábla tiltja. Ilyen esetben már érdemes lehet intézkedést kérni.

Csak akkor állhat meg, ha azt a KRESZ nem tiltja semmilyen formában

Ha azonban az autó szabályosan áll, nincs megállni tilos tábla, és nem akadályozza a forgalmat, a lakónak nincs automatikus joga elküldeni a jármű tulajdonosát.

Bosszantó, de sokszor szabályos

A ház előtti parkolóhely tehát a legtöbb esetben nem „saját” hely, még akkor sem, ha valaki évek óta ott szokott megállni. A helyzet kellemetlen lehet, de jogilag csak akkor van teendő, ha a parkoló autó valóban szabályt sért.