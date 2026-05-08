200 milliárd Orbánnak? + A Balásy-show

A „Kőkemény” Politikai Hobbista ezen a héten a szokásosnál kevesebb külföldi exkluzív videóval, ám egy annál nagyobb port kavart hazai témával jelentkezik.

- A Rákosi-korszakot, illetve a maoista Kínát idézi a Balásy-interjú, tartalmában és külsőségeiben is.

- Londonban egy muszlim bevándorló megkéselt két brit zsidót. A baloldal szerint a rendőrség „iszlamofób” módon járt el az elkövetővel szemben.

- A német rendőrség viszont sehogy sem tudott eljárni a tizenéves kislányt zaklató migránssal – mert a haverjai rátámadtak a rendőrökre.

