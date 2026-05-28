Soha többé Orbán? Vége a NATO-nak?

Magyar Péter fejében Orbán Viktor lakik, és még lakbért sem kell fizetnie. Törvényt akar hozni, hogy utóbbi soha többé ne lehessen miniszterelnök. A parlamenti vita során viszont - már az első ülésnapon - kiderült: ebből tényleg hamar zárt osztály lesz.

Közben megpróbálja a kegyelmi ügyet is újra felmelegíteni, de ezzel két probléma is van: Egyrészt kiderült, hogy semmilyen eltitkolás nem volt, minden pontosan úgy történt, ahogy azt eddig is tudtuk. Másrészt viszont a korábbi köztársasági elnökök legalább ennyi kegyelmet adtak, sőt, Göncz Árpád kifejezetten egy pedofil gyerekgyilkosnak.

És miközben Magyar Péter csak tolja és tolja az abszolút filmszínházat, a nagyvilágban tektonikus mozgások zajlanak: akár meg is szűnhet a NATO…?

