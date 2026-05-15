Újabb megdöbbentő hírek Németországból – Vida Ákos ismét a Hobbista vendége

Újabb komoly témákkal jelentkezik a Politikai Hobbista legfrissebb adása. A sorozat eheti vendége ismét Vida Ákos volt, aki több figyelemfelkeltő németországi fejleményről beszélt a műsorban.
A Politikai Hobbista e heti vendége ismét Vida Ákos, aki, ha Budapesten van, mindig beugrik egy beszélgetésre. És mindig nagyon komoly híreket, infókat hoz Németországból.
Az AFD ugyan megnyert egy polgármester-választást, a közvélemény-kutatásokban fölényesen vezet, de az egyre inkább az egykori NDK-t idéző német állam újabb és újabb, az alkotmányba ütköző jogi eszközöket vet be ellenük.
Merz kancellár népszerűsége tovább zuhan, miközben a gyerekek gender-érzékenyítése újabb szinteket lép, a migráció pedig megállíthatatlan.
De Bajorországban és Münchenben még mindig sokkal jobb a helyzet, mint Németország más részein.
Kattintson a videóra!
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!