Újabb megdöbbentő hírek Németországból – Vida Ákos ismét a Hobbista vendége

A Politikai Hobbista e heti vendége ismét Vida Ákos, aki, ha Budapesten van, mindig beugrik egy beszélgetésre. És mindig nagyon komoly híreket, infókat hoz Németországból.

Az AFD ugyan megnyert egy polgármester-választást, a közvélemény-kutatásokban fölényesen vezet, de az egyre inkább az egykori NDK-t idéző német állam újabb és újabb, az alkotmányba ütköző jogi eszközöket vet be ellenük.

Merz kancellár népszerűsége tovább zuhan, miközben a gyerekek gender-érzékenyítése újabb szinteket lép, a migráció pedig megállíthatatlan.

De Bajorországban és Münchenben még mindig sokkal jobb a helyzet, mint Németország más részein.

