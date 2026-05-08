Pusztító energiaválság jön? Európának annyi?

Újabb súlyos energiapiaci válság körvonalazódhat az iráni háború és az Oroszország elleni szankciók következményei miatt. A Politikai Hobbista Vendéges e heti adásában Jeszenszky Zsolt, dr. Hortay Olivér energiapiaci szakértővel elemzi, mennyi olaj és gáz hiányzik a világpiacról, Európa hogyan reagál a helyzetre, és kik lehetnek a kialakuló válság legnagyobb nyertesei.
A világpiacról kb. 20%-nyi olaj és gáz hiányzik az iráni háború miatt. Európa továbbra is ragaszkodik az Oroszország elleni szankciókhoz - ezért még kevesebb energiához jut. Már itt van a válság, vagy majd csak most jön? És ki jár jól vele?
Politikai Hobbista Vendéges
Profi gazdasági és geopolitikai elemzés az energiapiaci szakértőtől. A Politikai Hobbista vendége ezen a héten dr. Hortay Olivér.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!