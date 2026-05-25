Fontos nap van ma Magyarországon, sokan mégsem tudják, mit jelent

Pünkösdhétfő Magyarországon hivatalos munkaszüneti nap, amely a keresztény hagyomány egyik fontos ünnepéhez kapcsolódik. A pünkösdöt követő hétfőt a katolikus liturgiában hosszú időn át külön ünnepként tartották számon, karácsony és húsvét másnapjához hasonlóan.

A galamb képében ábrázolt Szentlélek és a Szent család (A festmény Juan Simón Gutiérrez alkotása)

Fotó: Készítette: Juan Simón Gutiérrez - [1], Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6225992

Ezért munkaszüneti nap a pünkösdhétfő Magyarországon

A keresztény hagyomány szerint pünkösd a Szentlélek eljövetelének ünnepe, amelyet sokan az egyház születésnapjaként tartanak számon. A vallási szertartások középpontjában ilyenkor a Szentlélek és a keresztény egyház áll.

Pünkösdhétfő egészen 1969-ig külön liturgikus ünnepnek számított, később azonban az évközi idő része lett. Magyarországon az 1950 utáni kommunista időszakban munkanappá nyilvánították, majd 1997 óta ismét munkaszüneti nap.

Az ünnephez több magyar népszokás is kapcsolódik. A legismertebb hagyományok közé tartozik a pünkösdi király választása, amikor a fiatal férfiak különféle ügyességi játékokban mérhették össze erejüket. A győztes egy évig különleges megbecsülést élvezett a közösségben.

Több helyen pünkösdi királynét is választottak. A hagyomány szerint a legszebb és legerényesebb lány kapta a címet, feladata pedig az volt, hogy jókívánságokat vigyen a házakhoz.

Pünkösdkor a tavasz érkezését is ünnepelték. Sok helyen virágokat és zöld ágakat tettek az ablakokba és kerítésekre, a fiatalok pedig különféle udvarlási szokásokat tartottak életben.

Cikkünk elkészítésében szerepet játszott a Magyar Nemzet, a Katolikus lexikon és korábbi cikkünk is a pünkösdi hosszú hétvégéről.