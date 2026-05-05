117 éve született Radnóti Miklós – zsebében találták meg utolsó verseit

1909. május 5-én született Radnóti Miklós, a 20. századi magyar líra egyik legjelentősebb költője, aki zsidó származása miatt a korszak üldöztetéseinek célpontjává vált. Munkásságát már életében is elismerték, 1938-ban Baumgarten-díjjal tüntették ki. Alkotói pályája azonban a történelem alakulása miatt nem teljesedhetett ki. A második világháború idején zsidó származása miatt többször hívták be munkaszolgálatra, ahol embertelen körülmények között kellett dolgoznia. Radnóti harmadik munkaszolgálata során vesztette életét 1944-ben.
Halála után Abdán, egy tömegsírban találták meg holttestét, zsebében utolsó verseivel. Ezek az írások – köztük a Bori notesz darabjai – a magyar irodalom legmegrázóbb dokumentumai közé tartoznak.
Radnóti Miklós utolsó hónapjaiban írt költeményei különleges helyet foglalnak el életművében. Ezekben a versekben egyszerre jelenik meg a kiszolgáltatottság, a halál közelsége és az otthon iránti vágy. Költészete ebben az időszakban rendkívüli erővel ábrázolja a háború borzalmait és az emberi szenvedést, miközben megőrzi a humanizmus és az emberség hangját.
Radnóti Miklós munkássága a magyar irodalom megkerülhetetlen része lett. Számos szobor, közintézmény és utca viseli nevét, versei pedig a mai napig részei az oktatásnak és a kulturális emlékezetnek.
Radnóti Miklós születésének évfordulója alkalmából három ismert versére emlékezünk:
Töredék
Oly korban éltem én e földön,
mikor az ember úgy elaljasult,
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra,
s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg,
befonták életét vad kényszerképzetek.
Oly korban éltem én e földön,
mikor besúgni érdem volt sa gyilkos,
az áruló, a rabló volt a hős, –
s ki néma volt netán s csak lelkesedni rest,
már azt is gyűlölték, akár a pestisest.
Oly korban éltem én e földön,
mikor ki szót emelt, az bujhatott,
s rághatta szégyenében ökleit, –
az ország megvadult s egy rémes végzeten
vigyorgott vértől és mocsoktól részegen.
Oly korban éltem én e földön,
mikor gyermeknek átok volt az anyja,
s az asszony boldog volt, ha elvetélt,
az élő írigylé a férges síri holtat,
míg habzott asztalán a sűrű méregoldat.
Oly korban éltem én e földön,
mikor a költő csak hallgatott,
és várta, hogy talán megszólal ujra –
mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más, –
a rettentő szavak tudósa, Ésaiás.
Tétova óda
Mióta készülök, hogy elmondjam neked
szerelmem rejtett csillagrendszerét;
egy képben csak talán, s csupán a lényeget.
De nyüzsgő s áradó vagy bennem, mint a lét,
és néha meg olyan, oly biztos és örök,
mint kőben a megkövesült csigaház.
A holdtól cirmos éj mozdul fejem fölött
s zizzenve röppenő kis álmokat vadász.
S még mindig nem tudom elmondani neked,
mit is jelent az nékem, hogy ha dolgozom,
óvó tekinteted érzem kezem felett.
Hasonlat mit sem ér. Felötlik s eldobom.
És holnap az egészet ujra kezdem,
mert annyit érek én, amennyit ér a szó
versemben s mert ez addig izgat engem,
míg csont marad belőlem s néhány hajcsomó.
Fáradt vagy s én is érzem, hosszú volt a nap, -
mit mondjak még? a tárgyak összenéznek
s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab
az asztalon és csöppje hull a méznek
s mint színarany golyó ragyog a teritőn,
s magától csendül egy üres vizespohár.
Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm,
hogy elmondjam milyen, mikor jöttödre vár.
Az álom hullongó sötétje meg-megérint,
elszáll, majd visszatér a homlokodra,
álmos szemed búcsúzva még felémint,
hajad kibomlik, szétterül lobogva,
s elalszol. Pillád hosszú árnya lebben.
Kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág,
de benned alszom én is, nem vagy más világ,
S idáig hallom én, hogy változik a sok
rejtelmes, vékony, bölcs vonal hűs tenyeredben.
Levél a hitveshez
A mélyben néma, hallgató világok,
üvölt a csönd fülemben s felkiáltok,
Nem érzed úgy, mintha az asztalnál ülnél,
a háborúba ájult Szerbiából
s te intézkedés vagy. Hangod befonja álmom,
s zivemben nappal ujra megtalálom,
hat hallgatok, míg zsong körém felállván
sok hűvös érintésü büszke páfrány.
Mikor láthatlak ujra, nem tudom már,
Ez a két feszültség, feszültség, mint és zsoltár,
s szép mint a fény és oly szép mint az árnyék,
s kihez vakon, némán is eltalálnék,
most bujdokolsz a tájban és szememre
belülről lebbensz, így vetít az elme;
valóság voltál, álom lettél ujra,
kamaszkorom kútjába visszahullva
féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e?
s high ifjuságom csúcsán, majdan, egyszer,
a hitvesem leszel, - remélem ujra
s az éber lét útjára visszahullva
tudom, hogy az vagy. Hitvesem s barátom, -
csak messze vagy! Túl három vad határon.
S már őszül is. Az ősz is ittfelejt még?
A csókjainkról élesebb az emlék;
csodákban hittem s napjuk elfeledtem,
bombázórajok húznak el felettem;
szemed kékjét csodáltam épp az égen,
de elborult sa bombák fönt a gépben
Zuhanni Vágytak. Ellenükre elek, -
s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek
fölmértem s mégis eltalálok hozzád;
megjártam érted én a lélek hosszát,
s országok útjait; bibor parazson,
Ha kell, zuhanó lángok közt varázslom
majd át magam, de mégis visszatérek;
ha kell, szívós leszek, mint fan a kéreg,
sa folyton veszélyben, bajban élőben
vad férfiak fegyvert s hatalmat erő
nyugalma nyugtat s mint egy hűvös hullám:
a 2 x 2 józansága hull rám.
El nem múló szerelem: élete végéig Radnóti Miklós emlékét ápolta Gyarmati Fanni
A múzsákhoz szóló versek megörökítik a szerelem örömeit, olykor nehézségeit és bánatát. Radnóti Miklós számtalan verset írt feleségének, ám kapcsolatuk magasságairól és mélységéről mégis Gyarmati Fanni adott részletes leírást naplójában.