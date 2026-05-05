117 éve született Radnóti Miklós – zsebében találták meg utolsó verseit

1909. május 5-én született Radnóti Miklós, a 20. századi magyar líra egyik legjelentősebb költője, aki zsidó származása miatt a korszak üldöztetéseinek célpontjává vált. Munkásságát már életében is elismerték, 1938-ban Baumgarten-díjjal tüntették ki. Alkotói pályája azonban a történelem alakulása miatt nem teljesedhetett ki. A második világháború idején zsidó származása miatt többször hívták be munkaszolgálatra, ahol embertelen körülmények között kellett dolgoznia. Radnóti harmadik munkaszolgálata során vesztette életét 1944-ben.

Radnóti Miklós portréja - Fotó: MW archívum

Halála után Abdán, egy tömegsírban találták meg holttestét, zsebében utolsó verseivel. Ezek az írások – köztük a Bori notesz darabjai – a magyar irodalom legmegrázóbb dokumentumai közé tartoznak.

Radnóti Miklós utolsó hónapjaiban írt költeményei különleges helyet foglalnak el életművében. Ezekben a versekben egyszerre jelenik meg a kiszolgáltatottság, a halál közelsége és az otthon iránti vágy. Költészete ebben az időszakban rendkívüli erővel ábrázolja a háború borzalmait és az emberi szenvedést, miközben megőrzi a humanizmus és az emberség hangját.

Radnóti Miklós munkássága a magyar irodalom megkerülhetetlen része lett. Számos szobor, közintézmény és utca viseli nevét, versei pedig a mai napig részei az oktatásnak és a kulturális emlékezetnek.

Radnóti Miklós születésének évfordulója alkalmából három ismert versére emlékezünk:

Töredék

Oly korban éltem én e földön,

mikor az ember úgy elaljasult,

hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra,

s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg,

befonták életét vad kényszerképzetek.

Oly korban éltem én e földön,

mikor besúgni érdem volt sa gyilkos,

az áruló, a rabló volt a hős, –

s ki néma volt netán s csak lelkesedni rest,

már azt is gyűlölték, akár a pestisest.

Oly korban éltem én e földön,

mikor ki szót emelt, az bujhatott,

s rághatta szégyenében ökleit, –

az ország megvadult s egy rémes végzeten

vigyorgott vértől és mocsoktól részegen.

Oly korban éltem én e földön,

mikor gyermeknek átok volt az anyja,

s az asszony boldog volt, ha elvetélt,