Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
radnóti miklós

117 éve született Radnóti Miklós – zsebében találták meg utolsó verseit

31 perce
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
117 éve született a modern magyar líra egyik kiemelkedő alakja. Radnóti Miklós életműve a 20. századi magyar irodalom meghatározó része lett, tragikus sorsa pedig különös súlyt ad költészetének. Rövid életútja és háborús halála ellenére maradandó értéket hagyott hátra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
radnóti miklósköltőzsidó

1909. május 5-én született Radnóti Miklós, a 20. századi magyar líra egyik legjelentősebb költője, aki zsidó származása miatt a korszak üldöztetéseinek célpontjává vált. Munkásságát már életében is elismerték, 1938-ban Baumgarten-díjjal tüntették ki. Alkotói pályája azonban a történelem alakulása miatt nem teljesedhetett ki. A második világháború idején zsidó származása miatt többször hívták be munkaszolgálatra, ahol embertelen körülmények között kellett dolgoznia. Radnóti harmadik munkaszolgálata során vesztette életét 1944-ben.

Radnóti Miklós portréja
Radnóti Miklós portréja - Fotó: MW archívum

Halála után Abdán, egy tömegsírban találták meg holttestét, zsebében utolsó verseivel. Ezek az írások – köztük a Bori notesz darabjai – a magyar irodalom legmegrázóbb dokumentumai közé tartoznak.

Radnóti Miklós utolsó hónapjaiban írt költeményei különleges helyet foglalnak el életművében. Ezekben a versekben egyszerre jelenik meg a kiszolgáltatottság, a halál közelsége és az otthon iránti vágy. Költészete ebben az időszakban rendkívüli erővel ábrázolja a háború borzalmait és az emberi szenvedést, miközben megőrzi a humanizmus és az emberség hangját.

Radnóti Miklós munkássága a magyar irodalom megkerülhetetlen része lett. Számos szobor, közintézmény és utca viseli nevét, versei pedig a mai napig részei az oktatásnak és a kulturális emlékezetnek.

Radnóti Miklós születésének évfordulója alkalmából három ismert versére emlékezünk:

Töredék

 

Oly korban éltem én e földön,

mikor az ember úgy elaljasult,

hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra,

s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg,

befonták életét vad kényszerképzetek.

 

Oly korban éltem én e földön,

mikor besúgni érdem volt sa gyilkos,

az áruló, a rabló volt a hős, –

s ki néma volt netán s csak lelkesedni rest,

már azt is gyűlölték, akár a pestisest.

 

Oly korban éltem én e földön,

mikor ki szót emelt, az bujhatott,

s rághatta szégyenében ökleit, –

az ország megvadult s egy rémes végzeten

vigyorgott vértől és mocsoktól részegen.

 

Oly korban éltem én e földön,

mikor gyermeknek átok volt az anyja,

s az asszony boldog volt, ha elvetélt,

az élő írigylé a férges síri holtat,

míg habzott asztalán a sűrű méregoldat.

 

Oly korban éltem én e földön,

mikor a költő csak hallgatott,

és várta, hogy talán megszólal ujra –

mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más, –

a rettentő szavak tudósa, Ésaiás.

 

Tétova óda 


Mióta készülök, hogy elmondjam neked
szerelmem rejtett csillagrendszerét;
egy képben csak talán, s csupán a lényeget.
De nyüzsgő s áradó vagy bennem, mint a lét,
és néha meg olyan, oly biztos és örök,
mint kőben a megkövesült csigaház.
A holdtól cirmos éj mozdul fejem fölött
s zizzenve röppenő kis álmokat vadász.
S még mindig nem tudom elmondani neked,
mit is jelent az nékem, hogy ha dolgozom,
óvó tekinteted érzem kezem felett.
Hasonlat mit sem ér. Felötlik s eldobom.
És holnap az egészet ujra kezdem,
mert annyit érek én, amennyit ér a szó
versemben s mert ez addig izgat engem,
míg csont marad belőlem s néhány hajcsomó.
Fáradt vagy s én is érzem, hosszú volt a nap, -
mit mondjak még? a tárgyak összenéznek
s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab
az asztalon és csöppje hull a méznek
s mint színarany golyó ragyog a teritőn,
s magától csendül egy üres vizespohár.
Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm,
hogy elmondjam milyen, mikor jöttödre vár.
Az álom hullongó sötétje meg-megérint,
elszáll, majd visszatér a homlokodra,
álmos szemed búcsúzva még felémint,
hajad kibomlik, szétterül lobogva,
s elalszol. Pillád hosszú árnya lebben.
Kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág,
de benned alszom én is, nem vagy más világ,
S idáig hallom én, hogy változik a sok
rejtelmes, vékony, bölcs vonal hűs tenyeredben.

 

Levél a hitveshez

 

A mélyben néma, hallgató világok,

üvölt a csönd fülemben s felkiáltok,

Nem érzed úgy, mintha az asztalnál ülnél,

a háborúba ájult Szerbiából

s te intézkedés vagy. Hangod befonja álmom,

s zivemben nappal ujra megtalálom,

hat hallgatok, míg zsong körém felállván

sok hűvös érintésü büszke páfrány.

 

Mikor láthatlak ujra, nem tudom már,

Ez a két feszültség, feszültség, mint és zsoltár,

s szép mint a fény és oly szép mint az árnyék,

s kihez vakon, némán is eltalálnék,

most bujdokolsz a tájban és szememre

belülről lebbensz, így vetít az elme;

valóság voltál, álom lettél ujra,

kamaszkorom kútjába visszahullva

 

féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e?

s high ifjuságom csúcsán, majdan, egyszer,

a hitvesem leszel, - remélem ujra

s az éber lét útjára visszahullva

tudom, hogy az vagy. Hitvesem s barátom, -

csak messze vagy! Túl három vad határon.

S már őszül is. Az ősz is ittfelejt még?

A csókjainkról élesebb az emlék;

 

csodákban hittem s napjuk elfeledtem,

bombázórajok húznak el felettem;

szemed kékjét csodáltam épp az égen,

de elborult sa bombák fönt a gépben

Zuhanni Vágytak. Ellenükre elek, -

s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek

fölmértem s mégis eltalálok hozzád;

megjártam érted én a lélek hosszát,

 

s országok útjait; bibor parazson,

Ha kell, zuhanó lángok közt varázslom

majd át magam, de mégis visszatérek;

ha kell, szívós leszek, mint fan a kéreg,

sa folyton veszélyben, bajban élőben

vad férfiak fegyvert s hatalmat erő

nyugalma nyugtat s mint egy hűvös hullám:

a 2 x 2 józansága hull rám.

El nem múló szerelem: élete végéig Radnóti Miklós emlékét ápolta Gyarmati Fanni

A múzsákhoz szóló versek megörökítik a szerelem örömeit, olykor nehézségeit és bánatát. Radnóti Miklós számtalan verset írt feleségének, ám kapcsolatuk magasságairól és mélységéről mégis Gyarmati Fanni adott részletes leírást naplójában.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!