Nem csak a genetika számít: ezek is növelhetik a rák kockázatát

A daganatos betegségek kialakulását nem lehet egyetlen okra visszavezetni, hiszen a genetika, az életmód és a környezeti hatások együtt formálják a kockázatot. A rák kialakulása sok esetben nem előzhető meg teljesen, de vannak olyan tényezők, amelyekre tudatos életmóddal érdemes figyelni.
2026-ban is az egyik legfontosabb egészségügyi kérdés, hogy mit tehetünk a daganatos betegségek megelőzéséért. A rák kialakulása összetett folyamat: szerepet játszhat benne az életkor, az öröklött hajlam, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, az elhízás, a mozgáshiány, a légszennyezés, az UV-sugárzás és bizonyos fertőzések is. A WHO szerint a dohányzás, az alkohol, az egészségtelen étrend, a fizikai inaktivitás és a légszennyezés is ismert kockázati tényező.

A rák kialakulása mögött genetikai, életmódbeli és környezeti tényezők is állhatnak, de tudatos döntésekkel csökkenthető a kockázat
A rák kialakulása mögött genetikai, életmódbeli és környezeti tényezők is állhatnak, de tudatos döntésekkel csökkenthető a kockázat
Fotó: freepik / Freepik

Rák kialakulásának kockázata: az életkor és a genetika is számít

Az életkor az egyik legerősebb kockázati tényező, mert az évek során több sejthiba halmozódhat fel a szervezetben. Ezért 50 év felett különösen fontosak a rendszeres szűrővizsgálatok.

A családi előzmény sem elhanyagolható. Ha közeli hozzátartozónál előfordult daganatos betegség, az bizonyos ráktípusoknál növelheti a kockázatot, de nem jelenti azt, hogy a betegség biztosan kialakul.

Életmóddal is sokat tehetünk

A dohányzás, az alkoholfogyasztás és a túlsúly is növelheti a rák kockázatát, ugyanakkor életmódbeli változtatásokkal javítható az általános egészségi állapot. Érdemes figyelni: 

  • a kiegyensúlyozott étrendre, 
  • a rendszeres mozgásra, 
  • a testsúlyra, 
  • a napvédelemre 
  • és a dohányzás kerülésére. 
A WHO és az IARC 2026-os elemzése szerint világszerte akár tízből négy daganatos eset is összefügghet megelőzhető okokkal, például dohányzással, alkohollal, magas testtömegindexszel, mozgáshiánnyal, légszennyezéssel, UV-sugárzással és egyes fertőzésekkel
A WHO és az IARC 2026-os elemzése szerint világszerte akár tízből négy daganatos eset is összefügghet megelőzhető okokkal, például dohányzással, alkohollal, magas testtömegindexszel, mozgáshiánnyal, légszennyezéssel, UV-sugárzással és egyes fertőzésekkel
Fotó: National Cancer Institute / Unsplash

A tudatosság nem garancia, de fontos védelem

Fontos hangsúlyozni: 

a kockázati tényezők jelenléte nem jelent biztos betegséget, ahogy az egészséges életmód sem ad teljes védelmet. 

Mégis sokat számíthat, ha valaki részt vesz a javasolt szűréseken, odafigyel a testére, és panasz esetén nem halogatja az orvosi vizsgálatot.

A rák megelőzésében nincs egyetlen csodamódszer, de a tudatos döntések, a rendszeres ellenőrzések és az egészségesebb mindennapi szokások érdemben csökkenthetik a kockázatot – hívta fel a figyelmet az Egészségkalauz.

