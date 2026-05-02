Nem csak a genetika számít: ezek is növelhetik a rák kockázatát

2026-ban is az egyik legfontosabb egészségügyi kérdés, hogy mit tehetünk a daganatos betegségek megelőzéséért. A rák kialakulása összetett folyamat: szerepet játszhat benne az életkor, az öröklött hajlam, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, az elhízás, a mozgáshiány, a légszennyezés, az UV-sugárzás és bizonyos fertőzések is. A WHO szerint a dohányzás, az alkohol, az egészségtelen étrend, a fizikai inaktivitás és a légszennyezés is ismert kockázati tényező.
Rák kialakulásának kockázata: az életkor és a genetika is számít
Az életkor az egyik legerősebb kockázati tényező, mert az évek során több sejthiba halmozódhat fel a szervezetben. Ezért 50 év felett különösen fontosak a rendszeres szűrővizsgálatok.
A családi előzmény sem elhanyagolható. Ha közeli hozzátartozónál előfordult daganatos betegség, az bizonyos ráktípusoknál növelheti a kockázatot, de nem jelenti azt, hogy a betegség biztosan kialakul.
Életmóddal is sokat tehetünk
A dohányzás, az alkoholfogyasztás és a túlsúly is növelheti a rák kockázatát, ugyanakkor életmódbeli változtatásokkal javítható az általános egészségi állapot. Érdemes figyelni:
- a kiegyensúlyozott étrendre,
- a rendszeres mozgásra,
- a testsúlyra,
- a napvédelemre
- és a dohányzás kerülésére.
A tudatosság nem garancia, de fontos védelem
Fontos hangsúlyozni:
a kockázati tényezők jelenléte nem jelent biztos betegséget, ahogy az egészséges életmód sem ad teljes védelmet.
Mégis sokat számíthat, ha valaki részt vesz a javasolt szűréseken, odafigyel a testére, és panasz esetén nem halogatja az orvosi vizsgálatot.
A rák megelőzésében nincs egyetlen csodamódszer, de a tudatos döntések, a rendszeres ellenőrzések és az egészségesebb mindennapi szokások érdemben csökkenthetik a kockázatot – hívta fel a figyelmet az Egészségkalauz.
