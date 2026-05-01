Ritka tárgyak kerültek elő: a Rákóczi 350 mindent megmutat

Megnyílt a Rákóczi 350 kiállítás Sárospatakon, ahol kevéssé ismert történetek és kuriózumok is bemutatkoznak II. Rákóczi Ferenc életéből és emlékezetéből. A tárlat az Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának időszaki kiállítása.

A látogatók olyan különleges tárgyakat tekinthetnek meg, mint II. Rákóczi Ferenc gyermekkorában használt ABC-s könyve, egy „Pro libertate” feliratú zászló a szabadságharc idejéből, valamint Mikes Kelemen törökországi levelei.

A kiállítást Dr. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója és Dr. Tamás Edit, az MNM Rákóczi Múzeum igazgatója nyitotta meg április 30-án. A főigazgató hangsúlyozta: Sárospatak a magyar történelem élő szimbóluma, míg II. Rákóczi Ferenc a nemzeti identitás egyik alappillére.

Dr. Tamás Edit kiemelte, hogy a tárlat nemcsak a fejedelem tárgyi emlékeit mutatja be, hanem eszmeiségét is: a kiállítás szövegeinek jelentős része magától Rákóczitól származik.

Mit mutat be a Rákóczi 350 kiállítás?

A Rákóczi 350 kiállítás egyszerre tárgyi és szellemi utazás II. Rákóczi Ferenc életében, bemutatva személyes emlékeit és a szabadságharc örökségét.

A kiállítás anyaga nagyrészt a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből érkezett. Látható például a 8 éves Rákócziról készült portré, amely fontos bizonyítéka születési dátumának. A látogatók megtekinthetik azt az ABC-s könyvet is, amelyből a gyermek Rákóczi megtanulta a betűvetést.

Az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményéből származó különlegesség II. Rákóczi Ferenc köszöntő verse, amelyet édesanyjának, Zrínyi Ilona írt. A Hadtörténeti Intézet által kölcsönzött lovassági zászló a „Pro libertate” jelmondattal szintén a tárlat egyik kiemelkedő darabja.

A kapcsolódó programok már januárban elindultak, és az év során több kiemelt esemény is várható, köztük várjátékok és nemzetközi konferencia. A kiállítás 2026. október 31-éig látogatható Sárospatakon.