Szigorú vizsgálat indult az éttermekben – sok helyen hibáztak a reformételeknél

A gluténmentes, cukormentes vagy vegán ételek ma már egyre több étterem és kávézó kínálatában megjelennek. Az ételek ellenőrzése azért is került most a középpontba, mert a speciális étrendet követő vendégek számára a biztonság és a pontos tájékoztatás legalább annyira fontos, mint maga az íz. Éppen ezért tartott országos ellenőrzést a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a reformételeket kínáló vendéglátóhelyeken, adott hírt a zaol.

Reformételek esetén fontos, hogy az étterem pontosan feltüntesse az allergéneket, összetevőket – Fotó: pexels.com

Ott vannak a gondok, ahol a reformételek kiegészítő jellegűek

A kormányhivatalok bevonásával összesen 192 vendéglátóipari egységet vizsgáltak meg. Az ellenőrzések során a higiéniai körülményeket, az allergének feltüntetését, az alapanyagok elkülönített tárolását, valamint az ételkészítés szabályait is ellenőrizték. A vizsgált helyek közül 71 kizárólag reformételekkel foglalkozott, míg 121 hagyományos kínálat mellett készített speciális étrendhez igazított fogásokat is.

A tapasztalatok szerint azok a vendéglátóhelyek működnek tudatosabban, amelyek eleve speciális étrendekre szakosodtak. Ezek általában jobban figyelnek a külön eszközhasználatra és a keresztszennyeződés megelőzésére is. A problémák inkább azoknál az éttermeknél jelentkeztek, ahol a reformételek csak kiegészítő jelleggel szerepeltek az étlapon.

Főként higiéniai hiányosságok voltak

Az NKFH szerint több helyen hiányos volt a technológiai háttér vagy a vendégek tájékoztatása. Az ellenőrzések nyomán az esetek 18 százalékában indult hatósági eljárás, főként higiéniai hiányosságok miatt. A hatóság hangsúlyozta, különösen fontos, hogy a fogyasztók pontos információt kapjanak arról, milyen körülmények között készülnek az ételek. Egy gluténérzékeny vagy ételallergiás vendégnél ugyanis már egy kisebb hiba is komoly problémát okozhat.

