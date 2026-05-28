Közel 70 éves melegrekord dőlt meg Budapesten

A korábbi rekord 33,5 fok volt, amelyet még 1958-ban jegyeztek fel a fővárosban. A mostani érték tehát csaknem hét évtizedes rekordot adott át a múltnak - írja a Híradó.

Hetven éves melegrekord dőlt meg

A rendkívüli hőséget egy érkező hidegfront zárta le. A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint a front előtt az ország több pontján 29 és 34 fok közé emelkedett a hőmérséklet. A délelőtti órákban még többnyire derült idő uralkodott, majd délutánra erőteljes gomolyfelhő-képződés indult meg.

A hidegfront hatására főként a Dunántúlon, a Duna térségében és kisebb számban az északkeleti országrészben alakultak ki záporok és zivatarok.

Helyenként szupercellák is létrejöttek, amelyek gyors mozgással haladtak északnyugatról délkelet felé. A szakemberek szerint a zivatarok gyors átvonulása miatt csak kevés helyen hullott jelentősebb mennyiségű csapadék. A legtöbb térségben 10 milliméternél kevesebb eső esett, míg 20 milliméter feletti mennyiséget csupán egy mérőállomás regisztrált.

Bár a hidegfront több helyen látványos felhőzetet és zivatarokat hozott, sokan alig érzékelték az érkezését, mivel a lehűlés csak fokozatosan következett be. A szakértők szerint ugyanakkor az extrém meleg és az egyre gyakoribb időjárási szélsőségek jól mutatják a klímaváltozás hatásait Magyarországon is.