Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Erre nem számított Magyar Péter! A Telex kommentelői nem kímélték legújabb döntése miatt

Hihetetlen!

Az igazság nyomában: Magyar Péter sógorát jelöli igazságügyi miniszternek

Rendkívüli közleményt adott ki a Mediaworks

51 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Mediaworks Hungary Zrt. ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy társaságunkat súlyos hekkertámadás érte, amelynek következtében jelentős mennyiségű, jogellenesen megszerzett adat juthatott illetéktelen személyek birtokába.
Társaságunk megkezdte a károk (jogosulatlan hozzáférések, további adatszivárgás lehetősége, esetleges adatmanipuláció és adatvesztés) felmérését, illetve lehetséges enyhítését és elhárítását.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tiltott adatszerzés bűncselekmény, továbbá az ily módon szerzett adatok bármilyen formában történő felhasználása, feldolgozása, továbbítása vagy nyilvánosságra hozatala a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 422. § (3) bekezdése alapján szintén bűncselekménynek minősül.

Ennek megfelelően a Mediaworks Hungary Zrt. minden szükséges jogi lépést megtett és megtesz azon vállalatokkal és személyekkel szemben, akik a jogellenesen megszerzett adatokat felhasználják, közzéteszik vagy azok tartalmát bármilyen módon terjesztik. Külön kiemeljük, hogy az ilyen információk közlése, idézése, híresztelése, kezelése vagy bármilyen felhasználása ugyancsak bűncselekménynek minősül.

Felszólítunk minden érintettet, hogy haladéktalanul távolítsák el a bűncselekmény révén megszerzett adatok alapján készült tartalmakat, és tartózkodjanak az adatok további felhasználásától.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!