Kényszerleszállást hajtott végre egy repülőgép Nyíregyházánál, miután kiszakadt az ajtaja – videó

Hatalmas riadalmat okozott egy meghibásodásodott repülőgép lezuhanó darabja Nyíregyháza közelében. A kisrepülőgép ajtaja röviddel a felszállás után leszakadt, majd a földre zuhant.
A Debrecenből Varsóba tartó járat utasai egy nagy durranást hallottak az incidens pillanatában. A repülőgép személyzete azonnal kényszerleszállás mellett döntött a biztonság érdekében.

A repülőgép ajtaja repülés közben szakadt ki
Fotó: Pexels

Többkilós repülőgép alkatrész zuhant a földre a város határában

Az utasok szerint szerencse volt, hogy a gép még alacsonyan repült a meghibásodáskor. A fedélzeten tartózkodók nagyon megijedtek, de senki sem sérült meg az eset során.

Szakértők szerint a több kilogrammos ajtó komoly veszélyt jelenthetett volna, ha valakire ráesik.

A történtek ismét ráirányították a figyelmet a légi közlekedés biztonsági előírásaira. A TV2 Tények beszámolója szerint a hatóságok vizsgálják az eset pontos körülményeit.

Csak egy halk kattanást hallottunk, egy 'klikk'-et, és az ajtó már repült is ki a helyéről. Ennyi volt az egész

– emlékezett vissza a megdöbbentő pillanatokra a gép utasa.

A szakemberek jelenleg egy körülbelül 5 négyzetkilométeres területet vizsgálnak át, ahol az alkatrész becsapódhatott. 

Kényszerleszállás Ferihegyen

Mátészalka térségében hajtóműhibát jelzett egy Bulgáriából Lengyelországba tartó cargo repülőgép tavaly nyáron, ezért a pilóták azonnal Budapest felé fordultak és kényszerleszállást hajtottak végre. A gépet már tűzoltók várták a Liszt Ferenc repülőtéren, a történtek pedig sokkolták a hajnali légiforgalmat.

 

